Criscitiello ci va giù pesante con il Napoli: “Non ho dubbi su come andrà la stagione”

Si avvicina il ritorno della Serie A dopo la sosta per le Nazionali. Fari puntati anche sul Napoli di Antonio Conte, che dopo il pesante K.O. con il Bologna e le dichiarazioni polemiche del tecnico leccese ha bisogno dei tre punti per provare a ritrovare serenità. L’avversario sarà l’Atalanta, che vedrà debuttare sulla propria panchina Raffaele Palladino.

Una sfida fondamentale per i partenopei, che devono dare quanto prima una scossa alla loro stagione, in un campionato che rischia di complicarsi come pensa Michele Criscitiello. Secondo il direttore di Sportitalia i campioni d’Italia saranno la grande delusione.

Napoli, Criscitiello ha pochissima fiducia: “Balla tra il quarto e quinto posto”

Non è esagerato affermare che ai nastri di partenza, il Napoli partiva con i favori dei pronostici. Un tricolore sul petto e un mercato da protagonista facevano ben sperare in un secondo trionfo consecutivo in campionato. Queste ultime settimane hanno, però, cambiato le carte in tavola, facendo scivolare già gli azzurri nei pronostici Scudetto. Per Criscitiello, intervenuto nel podcast Cose Scomode, i ragazzi di Conte rischiano addirittura di non qualificarsi in Champions League:

La Juventus è la vera antagonista dell’Inter per lo Scudetto. Il Napoli per me balla tra quarto o quinto, così come anche la Roma. Il Milan è invece a metà Champions League. Lo ribadisco, per lo Scudetto per me è una sfida tra Inter e Juve. Spalletti alla lunga viene fuori e adesso dopo la sosta vedremo un’altra Juventus.

Scudetto, la situazione del Napoli è davvero così tragica?

Le dichiarazioni di Criscitiello sono senza dubbio spiazzanti. Questa prima parte di stagione ha sicuramente dimostrato come l’Inter sia ancora tra le grandi favorite, con anche – o soprattutto – Cristian Chivu in panchina. Al tempo stesso, però, tagliare già fuori il Napoli dalla corsa al tricolore sembra abbastanza prematuro. Del resto la vetta dista appena due punti e l’organico partenopeo non è di certo scadente.