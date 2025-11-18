Centro sportivo, arrivano novità: scelta fatta e incontro già avvenuto!

Dopo aver constato l’impossibilità di creare a stretto giro un nuovo centro sportivo, il Napoli avrebbe trovato l’accordo per restare almeno fino al 2027 in quello attuale di Castel Volturno. L’intenzione di Aurelio De Laurentiis è quella di costruirne uno per il futuro, con la zona di Succivo che sarebbe attualmente in pole.

Intesa De Laurentiis-Coppola per Castel Volturno: per il futuro si pensa a Succivo

Come annunciato da ‘Il Mattino’, ci sarebbe un’intesa tra i Coppola e il Napoli per la permanenza del club nel centro tecnico di Castel Volturno fino al 2027. Andava trovata un’intesa per restare la prossima stagione e, come raccontato dal quotidiano, sarebbe arrivata “una proroga dello sfratto a determinate condizioni economiche di fitto, più una rivisitazione dei costi per i consumi“.

L’intenzione di Aurelio De Laurentiis sarebbe quella di restare a Castel Volturno per i prossimi due anni, in modo da avere tutto il tempo per costruire il miglior centro sportivo possibile.

Centro sportivo a Succivo, la rivelazione di Auriemma

A ‘StileTv’, nel corso della trasmissione Salite Sulla Giostra, Raffaele Auriemma ha svelato alcuni dettagli riguardanti la possibilità che il nuovo centro sportivo del Napoli venga costruito nella zona di Succivo: