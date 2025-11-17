Conte a Castel Volturno: salta fuori un retroscena sulla pausa! Le ultime sul tecnico del Napoli

Antonio Conte è tornato a dirigere la squadra dopo una settimana di pausa. Tante le voci riguardo i giorni lontano da Napoli, causate anche e soprattutto dalla sconfitta cocente arrivata contro il Bologna arrivata prima della sosta. Il ko, unito all’annuncio sui giorni di pausa, hanno provocato malumori nell’ambiente partenopeo e voci di esonero/dimissioni, prive attualmente di fondamento. Sulla questione è intervenuto anche Fabio Caressa.

Caressa sul rapporto Conte-Napoli: “La rottura è evidente”, poi il commento sulla pausa

Fabio Caressa è intervenuto a margine della cerimonia di presentazione dei Gran Galà del Calcio AIC 2025. Tanti i temi trattati con i media presenti alla cerimonia, tra cui il rapporto cocente tra Antonio Conte e il Napoli. Queste le sue parole.

“Per me è evidente che ci sia stata una rottura almeno parziale con lo spogliatoio, altrimenti questa settimana di pausa Conte non l’avrebbe presa. Conoscendolo, credo sia una pausa più per sé. Nella vita capita che se pensi in continuazione ai tuoi loop mentali e pensi solo a te stesso, diventa difficile uscire dai problemi. La pausa? Conte credo sia voluto uscire dal suo loop per trovare soluzioni nuove anche ai suoi giocatori”.

Il ritorno in campo del Napoli

Dopo la sconfitta contro il Bologna e la sosta internazionale, Antonio Conte è tornato a Castel Volturo. In attesa del ritorno di tutti i nazionali, il tecnico inizia a lavorare in vista del ritorno in campo dei partenopei.

Sabato sera, dalle ore 20:45, ci sarà nuovamente un big match, stavolta contro l’Atalanta. La sfida sarà ostica e imprevedibile, dato che sarà la prima partita dell’Atalanta con Raffaele Palladino alla guida, dunque un match da non sottovalutare.