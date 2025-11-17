Ritorno di Conte a Castel Volturno, gesto del tecnico verso la squadra: cos’è successo

Il Napoli torna a mettere benzina in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions League. Gli azzurri vogliono riprendere in mano il proprio destino, dopo un ultimo periodo in chiaroscuro in cui hanno perso la vetta della classifica.

Oggi Antonio Conte ha fatto il proprio ritorno a Castel Volturno per la seduta di allenamento in programma. Il tecnico dei partenopei intende tornare a ruggire e a difendere il titolo, motivo per cui avrebbe avviato un dialogo con il gruppo squadra.

Conte torna a Napoli: faccia a faccia tra tecnico e squadra

Come confermato dall’ANSA, l’allenatore del Napoli Antonio Conte ha fatto ritorno a Castel Volturno dopo la settimana di permesso in concomitanza con la sosta per le nazionali.

Il periodo lontano da Napoli, che il tecnico ha trascorso con la famiglia nella sua casa di Torino, è servito per ricaricare al meglio le pile e per farsi trovare più pronto che mai alla cavalcata che attende il club azzurro. La squadra nel frattempo si è allenata con il resto dello staff, ma a partire da oggi Conte ha ripreso le redini del gruppo. Al contempo, il mister ha avviato un dialogo con la propria rosa, confrontandosi sulle difficoltà emerse nell’ultima fase.

Dialogo tra Conte e i calciatori, ma non solo: ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni

Il ritorno di Antonio Conte all’ombra del Vesuvio è un incentivo per tutta la squadra, in attesa dei nazionali, per ritrovare la totale concentrazione e tornare a pedalare ad alti giri.

Il confronto tra calciatori e allenatore non può essere altro che positivo, specie in un momento in cui il Napoli ha perso terreno rispetto alle giornate precedenti. L’intervento di Conte potrebbe inoltre non essere l’unico in programma per i prossimi giorni: il patron Aurelio De Laurentiis potrebbe infatti presto presenziare a Castel Volturno (al rientro di tutti i Nazionali) per mostrare ulteriore vicinanza del club allo staff tecnico e alla squadra.