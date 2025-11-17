Napoli, De Laurentiis e l’ipotesi ribaltone in panchina: l’idea del presidente è chiara

Un avvio di stagione non particolarmente brillante ma nemmeno drammatico: il Napoli sta cercando la quadra tra campionato e Champions League, anche se alcuni risultati hanno ovviamente fatto storcere il naso a molti. La verità è che la piazza azzurra, ad oggi, vuole vedere legittimato il tricolore sul petto degli azzurri.

Questo per forza di cose pretende dalla squadra un rendimento non soltanto positivo, ma anche volto a raccogliere il massimo possibile: ecco perchè i pochi punti raccolti in Champions e la vetta della classifica persa nelle ultime giornate hanno acceso un campanello di allarme.

Napoli, Conte e l’ipotesi ribaltone

A finire al centro del chiacchiericcio è stato, come ovvio, l’allenatore degli azzurri che ha voluto prontamente assumersi le responsabilità della situazione, pur tirando in ballo quello che è l’atteggiamento dei giocatori.

Conte ha trascorso questi giorni a Torino, anche nella speranza di ricaricare le batterie e tornare in città col giusto piglio. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Aurelio De Laurentiis non avrebbe sostanzialmente mai preso in considerazione la possibilità di un ribaltone in panchina.

Il presidente – come dimostrato anche attraverso i canali ufficiali – ha piena fiducia in Conte e nel lavoro che sta facendo l’allenatore.

Napoli, il futuro di Conte e le tre partite decisive

Ora, però, serve dare una risposta sul campo: se è vero che De Laurentiis non ha mai pensato ad un cambio in panchina, è anche vero che serve invertire la rotta e dimostrare sul campo di aver superato il momento complicato.

Ecco perchè – si legge ancora su Repubblica – le tre partite contro Atalanta, Qarabag e Roma saranno decisive per il futuro di Conte e del Napoli.