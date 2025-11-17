L’azzurro cambia agente: addio vicino al Napoli? Di chi si tratta

In casa Napoli il momento è senza dubbio delicato. In ballo, c’è una stagione che, in questa fase, può prendere una piega positiva o negativa. Il tutto, con allo sfondo la posizione di Antonio Conte: blindato a tripla serratura dal presidente Aurelio De Laurentiis, ma non per questo esente da critiche. Lo stesso tecnico leccese, dopo i giorni di permesso concordati con la SSC Napoli, è chiamato a rialzarsi. Lo sperano anche i tifosi azzurri, che si aspettano una risposta feroce al rientro dalla Nazionale.
Intanto, c’è una novità che potrebbe riguardare le prossime mosse di calciomercato: sembra essere definitivo il cambio d’agente per Giuseppe Ambrosino. Una mossa che, in genere, potrebbe lasciar presagire un cambio di maglia, ma in questo caso non è detto.
Ultimissime news Napoli calcio: Ambrosino cambia agente, ecco chi è
Giuseppe Ambrosino cambia agente: secondo quanto fatto trapelare dal giornalista Nicolò Schira su X, il calciatore azzurro ha scelto di affidarsi a Mario Giuffredi.
Quest’ultimo, già agente di molti azzurri tra cui, soprattutto, figure influenti come il capitano Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano, sarà il rappresentante dell’attaccante partenopeo. Al momento, non sembrano esserci particolari novità legate a possibili sviluppi in sede di calciomercato. Intanto, però, Ambrosino sembra aver portato a compimento una scelta che non è mai banale per la carriera di un calciatore.