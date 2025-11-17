Hojlund non al meglio: gli aggiornamenti in vista dell’Atalanta preoccupano

Rasmus Hojlund sta vivendo giorni complicati. L’attaccante del Napoli ha saltato la gara contro la Bielorussia a causa dell’influenza e arriva al match decisivo della Danimarca con alcune incertezze. Il CT Rimer ha confermato che sarà a disposizione contro la Scozia, ma senza garanzie sul minutaggio. La gestione delle energie è un punto chiave anche in vista della sfida che attende il Napoli contro l’Atalanta, partita importante per il cammino in Serie A. La situazione richiede cautela e una scelta equilibrata.

Le parole del ct e i dubbi sul minutaggio

Il commissario tecnico Rimer ha spiegato che Hojlund non è ancora al massimo dopo l’influenza che lo ha fermato nei giorni scorsi.

“Hojlund è disponibile, ma non so quanti minuti potrà giocare. Può partire dall’inizio e giocare finché riesce, oppure subentrare. Non è stata ancora presa una decisione.”

Il confronto contro la Scozia arriva in un momento decisivo e la scelta avrà un peso importante per la nazionale. L’attaccante resta una pedina chiave, ma le sue condizioni fisiche non offrono certezze.

Il Napoli osserva, sabato c’è l’Atalanta

La questione riguarda però da vicino anche il Napoli, che segue con attenzione l’evoluzione della situazione. La squadra di Antonio Conte affronterà l’Atalanta sabato, partita che arriva in una fase delicata della stagione. Perdere un protagonista come Hojlund peserebbe sulla costruzione offensiva.

Il club azzurro valuterà le condizioni al rientro, consapevole che recuperare un giocatore importante richiede equilibrio. La priorità resta il benessere dell’attaccante, fondamentale per le gare che attendono il Napoli in Serie A e per mantenere continuità nei risultati.

In questo momento, prudenza e programmazione diventano essenziali. Ogni scelta dovrà tenere conto del calendario e della crescita del giocatore, che continua a rappresentare un investimento prezioso per la società.