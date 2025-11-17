Gran Galà del Calcio, incetta di nomination per il Napoli: i calciatori candidati

Il momento in casa Napoli non è di quelli da incorniciare: prima della sosta, gli azzurri hanno dovuto incassare la sconfitta contro il Bologna, che ha fatto perdere la testa della classifica agli uomini di Antonio Conte. Quest’ultimo è tornato solo quest’oggi a Castel Volturno, dopo i giorni di permesso concordati con la società nel corso di questa terza sosta di stagione per le Nazionali, che si avvia man mano verso la sua conclusione.
Al rientro dalla medesima, gli azzurri sono chiamati a riscattarsi, anche per dare onore all’impresa dello scorso anno. A tal riguardo, arrivano le nomination in occasione del Gran Galà del Calcio: tantissimi i tesserati della SSC Napoli per la cerimonia che si terrà tra non molto.
Serie A, tutte le nomination del Napoli al Gran Galà del Calcio
C’è molto Napoli nelle nomination per i vari premi del Gran Galà del Calcio e non potrebbe essere altrimenti considerando quanto successo nella scorsa stagione. Di seguito, i calciatori azzurri coinvolti in questo discorso tutt’altro che secondario:
- Giovanni Di Lorenzo per premio di Miglior Difensore Destro
- Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani per premio di Miglior Difensore Centrale
- Stanislav Lobotka e Scott McTominay per premio di Miglior Centrocampista
- Romelu Lukaku per premio di Miglior Attaccante
- Antonio Conte per premio di Miglior Allenatore
Anche la SSC Napoli stessa è candidata come Miglior Società.
Gran Galà del calcio: tutte le nomination della Serie A
Di seguito, invece, tutte le nomination:
MIGLIOR PORTIERE
- David De Gea (Fiorentina)
- Yann Sommer (Inter)
- Mile Svilar (Roma)
MIGLIOR DIFENSORE DESTRO
- Giovanni Di Lorenzo (Napoli)
- Dodô (Fiorentina)
- Denzel Dumfries (Inter)
MIGLIOR DIFENSORE SINISTRO
- Angeliño (Roma)
- Federico Dimarco (Inter)
- Nuno Tavares (Lazio)
MIGLIOR DIFENSORE CENTRALE
- Francesco Acerbi (Inter)
- Alessandro Bastoni (Inter)
- Alessandro Buongiorno (Napoli)
- Evan Ndicka (Roma)
- Amir Rrahmani (Napoli)
MIGLIOR CENTROCAMPISTA
- Nicolò Barella (Inter)
- Hakan Çalhanoglu (Inter)
- Stanislav Lobotka (Napoli)
- Scott McTominay (Napoli)
- Nico Paz (Como)
- Tijjani Reijnders (Milan)
MIGLIOR ATTACCANTE
- Lautaro Martínez (Inter)
- Ademola Lookman (Atalanta)
- Romelu Lukaku (Napoli)
- Moise Kean (Fiorentina)
- Mateo Retegui (Atalanta)
- Marcus Thuram (Inter)
MIGLIOR ALLENATORE
- Antonio Conte (Napoli)
- Cesc Fabregas (Como)
- Claudio Ranieri (Roma)
MIGLIOR SOCIETÀ
- Bologna FC 1909
- FC Internazionale Milano
- SSC Napoli