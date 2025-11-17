Ultim’ora di Sky su Conte, a Castel Volturno si volta pagina: l’annuncio

In casa Napoli è iniziata la settimana che porterà alla prossima sfida valida per il campionato di Serie A, contro l’Atalanta. In questi giorni, tutto l’ambiente è stato con il fiato sospeso in seguito alla decisione da parte di Antonio Conte di staccare un po’ la spina e concedersi qualche giorno in più di vacanza a Torino, insieme alla famiglia. Nulla che, apparentemente, possa lasciar presagire a una novità sulla panchina azzurra, considerando anche la conferma arrivata da parte del presidente Aurelio De Laurentiis.

La redazione di Sky Sport fa sapere che l’allenatore è già a Castel Volturno: l’obiettivo è voltare pagina, con la speranza che questa sosta possa aver fatto bene a un gruppo che sta vivendo non poche difficoltà.

News Napoli calcio: Conte è a Castel Volturno, le ultime

Antonio Conte è a Castel Volturno per riprendere i lavori in vista della sfida contro l’Atalanta. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale è pronto a dirigere gli allenamenti in preparazione dell’incrocio contro i nerazzurri.

La sensazione, dunque, è che il leccese sia tornato con tutta l’intenzione di rimettere il suo Napoli in carreggiata. Una missione non certamente semplice, ma neanche impossibile, per un Napoli che necessita di un’iniezione di fiducia importante che, a questo punto della stagione, suona come vitale per le ambizioni di una squadra che non intende certo alzare bandiera bianca.