Biglietti Napoli – Qarabag, il sold out è ancora lontano: i settori disponibili

Il Napoli vuole voltare pagina. Questo è quanto viene fatto trapelare da Castel Volturno, dove quest’oggi si è rivisto al centro sportivo Antonio Conte, che è ritornato in città dopo il permesso di più giorni concessi in accordo con il club del presidente Aurelio De Laurentiis. All’orizzonte, ci sono appuntamenti potenzialmente chiave sia per quanto concerne il futuro della stagione ora in corso e sia, forse, anche sulle sorti del tecnico leccese stesso.

C’è da rimettersi in carreggiata in Serie A, ma bisogna sprintare anche nella UEFA Champions League: prossima squadra avversaria dei campioni d’Italia in carica è il Qarabag, che sarà ospite allo stadio Diego Armando Maradona il prossimo martedì 25 novembre, alle ore 21:00. Quanti biglietti sono ancora disponibili per la sfida in questione? Secondo quanto si può notare da Ticketone, il sold out non è poi così tanto vicino.

Biglietti SSC Napoli, titoli disponibili su Ticketone: i settori

Al momento, non è previsto il tutto esaurito per la sfida di Champions League tra il Napoli e il Qarabag. È chiaro che manca ancora più di una settimana dal match e la fase della vendita libera è stata aperta solo nelle scorse ore, ma al momento la risposta da parte dei sostenitori di fede azzurra è ancora tiepida.

In particolare, Ticketone riporta disponibilità nei seguenti settori:

Tribuna Posillipo

Tribuna Posillipo Premium

Curva A Anello Inferiore

Curva A Anello Superiore

Curva B Anello Inferiore

Distinti Anello Superiore

Distinti Anello Superiore Premium

Tribuna Nitida

News Napoli calcio, l’imperativo è voltare pagina

Servirà, in ogni caso, anche l’affetto da parte dei tifosi azzurri per un Napoli che nelle ultime uscite è apparso in evidenti difficoltà. All’orizzonte, c’è un ciclo di partite che può indirizzare, in un senso o nell’altro, la stagione dei partenopei. Insomma, un momento delicato che in casa Napoli si spera di superare il prima possibile.