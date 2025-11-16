Napoli, è caccia al centrocampista: addirittura cinque nomi sulla lista

I pesanti infortuni di Kevin De Bruyne e Frank Zambo Anguissa, non lasciano altre scelte al Napoli: a gennaio sarà obbligatorio acquistare un centrocampista. I campioni d’Italia hanno la coperta cortissima in mezzo al campo, un reparto che ritenere importante per Antonio Conte è dire poco. Da qualche giorno è, dunque, partito il casting di Manna con addirittura ben cinque profili messi sotto osservazione. Quattro di questi profili giocano in Serie A.

Centrocampo Napoli, il sogno è Mainoo: ma occhio al colpo “italiano”

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il giocatore che maggiormente stuzzica le fantasie del Napoli è senza dubbio Kobbie Mainoo. Il Manchester United chiede, però, non meno di 40 milioni di euro. Una richiesta troppo alta, che potrebbe costringere i partenopei a virare su altri profili. Un altro profilo che piace molto è Arthur Atta dell’Udinese, il nuovo gioiello della “cantera” friulana per il quale servono circa 20 milioni di euro.

Napoli, si guarda soprattutto in Serie A: gli altri nomi oltre Atta

Restando in Serie A, un altro centrocampista che interessa e non poco è Morten Frendrup. Una pista, però, non semplice, dettata dalla volontà del Genoa di non privarsi del danese a stagione in corso, con una salvezza che non può sfuggire. Gli altri due centrocampista sul taccuino sono poi Lorenzo Pellegrini, in scadenza a giugno ma centrale negli schemi di Gian Piero Gasperini, e Weston McKennie della Juventus, anche lui in scadenza e al momento non ancora certo di un posto da titolare con Spalletti.