Mercato Napoli, occhi puntanti sulla giovane stella: concorrenza spietata dall’Inghilterra

Antonio Conte in panchina durante la gara contro il Bologna

In casa Napoli non è sicuramente un buon momento, il peggiore fin qui sotto la guida di Antonio Conte. Gli infortuni, uniti agli ultimi risultati, non aiutano: dopo l’infortunio di Romelu Lukaku in estate e quello di Kevin De Bruyne nella gara contro l’Inter, è toccato anche ad Andrè-Frank Zambo Anguissa.

Infortunio molto pesante, vista già l’assenza del belga. La dirigenza azzurra, in sinergia con l’allenatore, è al lavoro per l’acquisto di un nuovo centrocampista già nei primi giorni del prossimo calciomercato invernale che avrà inizio il 1 gennaio, come di consueto. Tra gli obiettivi azzurri figura anche una giovane stella: Christos Mouzakitis.

Napoli, nel mirino Mouzakitis: le ultime

Sosta per le nazionali arrivata nel momento giusto in casa Napoli. Un’ottima occasione per far rifiatare tutti, Conte compreso, e dare un primo sguardo al prossimo calciomercato: il Napoli è pronto ad acquistare almeno un centrocampista per rimediare agli infortuni di Anguissa e De Bruyne.

Come riportato sul proprio profilo social X da Nicolò Schira, noto giornalista esperto di calciomercato, il club azzurro è interessato al giovane talento dell’Olympiakos: Christos Mouzakitis. La giovanissima stella greca, classe 2006, non è seguita solo dal Napoli.

Sul calciatore dell’Olympiakos c’è la forte concorrenza dei club inglesi: Arsenal, Manchester United, Nottingham Forest e Aston Villa. Concorrenza che parla da sola, visto il blasone dei club interessati, i campioni d’Italia dovranno fare un vero e proprio sforzo se vorranno aggiudicarsi la giovane stella: 30 milioni di euro la richiesta.

Christos Mouzakitis esulta nella finale di Youth League 2024
Mouzakitis esulta nella finale di Youth League

Centrocampo Napoli, Conte corre ai ripari aspettando il mercato

Prima del calciomercato invernale, però, ci saranno ancora diverse partite da disputare e il Napoli di Antonio Conte non può perdere altro terreno. A centrocampo, dopo i recenti infortuni, l’allenatore salentino vede la coperta sempre più corta, e dovrà inventarsi qualcosa in attesa del mercato.

Le prime soluzioni potrebbero essere Elmas spostato da ala sinistra a centrocampo, o il doppio play già visto nel finale della scorsa stagione con la coppia Lobotka-Gilmour, da capire però quando tornerà disponibile il registra scozzese. Conte, inoltre, potrebbe optare per una soluzione “interna”: Antonio Vergara.

