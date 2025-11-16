Mercato Napoli, occhi puntanti sulla giovane stella: concorrenza spietata dall’Inghilterra

In casa Napoli non è sicuramente un buon momento, il peggiore fin qui sotto la guida di Antonio Conte. Gli infortuni, uniti agli ultimi risultati, non aiutano: dopo l’infortunio di Romelu Lukaku in estate e quello di Kevin De Bruyne nella gara contro l’Inter, è toccato anche ad Andrè-Frank Zambo Anguissa.

Infortunio molto pesante, vista già l’assenza del belga. La dirigenza azzurra, in sinergia con l’allenatore, è al lavoro per l’acquisto di un nuovo centrocampista già nei primi giorni del prossimo calciomercato invernale che avrà inizio il 1 gennaio, come di consueto. Tra gli obiettivi azzurri figura anche una giovane stella: Christos Mouzakitis.

Napoli, nel mirino Mouzakitis: le ultime

Sosta per le nazionali arrivata nel momento giusto in casa Napoli. Un’ottima occasione per far rifiatare tutti, Conte compreso, e dare un primo sguardo al prossimo calciomercato: il Napoli è pronto ad acquistare almeno un centrocampista per rimediare agli infortuni di Anguissa e De Bruyne.

Come riportato sul proprio profilo social X da Nicolò Schira, noto giornalista esperto di calciomercato, il club azzurro è interessato al giovane talento dell’Olympiakos: Christos Mouzakitis. La giovanissima stella greca, classe 2006, non è seguita solo dal Napoli.

Sul calciatore dell’Olympiakos c’è la forte concorrenza dei club inglesi: Arsenal, Manchester United, Nottingham Forest e Aston Villa. Concorrenza che parla da sola, visto il blasone dei club interessati, i campioni d’Italia dovranno fare un vero e proprio sforzo se vorranno aggiudicarsi la giovane stella: 30 milioni di euro la richiesta.

Centrocampo Napoli, Conte corre ai ripari aspettando il mercato

Prima del calciomercato invernale, però, ci saranno ancora diverse partite da disputare e il Napoli di Antonio Conte non può perdere altro terreno. A centrocampo, dopo i recenti infortuni, l’allenatore salentino vede la coperta sempre più corta, e dovrà inventarsi qualcosa in attesa del mercato.

Le prime soluzioni potrebbero essere Elmas spostato da ala sinistra a centrocampo, o il doppio play già visto nel finale della scorsa stagione con la coppia Lobotka-Gilmour, da capire però quando tornerà disponibile il registra scozzese. Conte, inoltre, potrebbe optare per una soluzione “interna”: Antonio Vergara.