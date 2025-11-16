Home ->

Centrocampo Napoli, soluzione interna in attesa del mercato: il piano di Conte

Antonio Conte durante un allenamento del Napoli prima di una sfida di Champions League

Al ritorno dalla sosta per le Nazionali, Antonio Conte dovrà capire come sopperire al meglio l’emergenza a centrocampo del Napoli. I due lunghi infortuni di Kevin De Bruyne e Frank Zambo Anguissa costringono il tecnico leccese a trovare una soluzione interna, aspettando il mercato di gennaio. Il candidato principale è ovviamente Eljif Elmas, ma occhio anche ad un’opzione più coraggiosa.

Napoli, ora tocca alla certezza Elmas: spazio anche per Vergara

Il tuttofare Elmas sarà la certezza di Conte nelle prossime settimane. A lui verrà chiesto di sostituire Anguissa a centrocampo, sfruttando le sue doti da incursore. In un calendario così fitto, però, il solo macedone non può bastare. Motivo per cui oltre ad Elmas, a giovare di questa situazione sarà anche il giovane classe 2003 Antonio Vergara.

Antonio Vergara ai microfoni del Napoli in occasione del rinnovo
Antonio Vergara, più minutaggio nei prossimi impegni

Napoli, più minuti per Vergara: quest’anno il debutto in Serie A con il Sassuolo

Il talentino azzurro ha fatto il suo debutto in Serie A lo scorso agosto, subentrando nel finale della gara contro il Sassuolo al posto di McTominay. Nelle prossime gare potrebbe esserci l’opportunità di accumulare maggiore minutaggio, con Conte – e tutto il popolo partenopeo – che spera di poter trovare un asso nella manica da giocarsi in queste settimane.

Raffaele Cafagna

