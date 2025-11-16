Centrocampo Napoli, soluzione interna in attesa del mercato: il piano di Conte

Al ritorno dalla sosta per le Nazionali, Antonio Conte dovrà capire come sopperire al meglio l’emergenza a centrocampo del Napoli. I due lunghi infortuni di Kevin De Bruyne e Frank Zambo Anguissa costringono il tecnico leccese a trovare una soluzione interna, aspettando il mercato di gennaio. Il candidato principale è ovviamente Eljif Elmas, ma occhio anche ad un’opzione più coraggiosa.
Napoli, ora tocca alla certezza Elmas: spazio anche per Vergara
Il tuttofare Elmas sarà la certezza di Conte nelle prossime settimane. A lui verrà chiesto di sostituire Anguissa a centrocampo, sfruttando le sue doti da incursore. In un calendario così fitto, però, il solo macedone non può bastare. Motivo per cui oltre ad Elmas, a giovare di questa situazione sarà anche il giovane classe 2003 Antonio Vergara.
Napoli, più minuti per Vergara: quest’anno il debutto in Serie A con il Sassuolo
Il talentino azzurro ha fatto il suo debutto in Serie A lo scorso agosto, subentrando nel finale della gara contro il Sassuolo al posto di McTominay. Nelle prossime gare potrebbe esserci l’opportunità di accumulare maggiore minutaggio, con Conte – e tutto il popolo partenopeo – che spera di poter trovare un asso nella manica da giocarsi in queste settimane.