Novità Buongiorno: dal ritiro della Nazionale Italiana arriva l’annuncio

Sono diversi i giocatori di Antonio Conte che hanno lasciato Napoli per rispondere presente alla chiamata dei propri CT. Tra questi c’è anche Alessandro Buongiorno che è stato convocato da Gattuso in nazionale e per il quale è arrivato anche un annuncio proprio nella conferenza tenuta quest’oggi a Coverciano alla vigilia della Norvegia. Il club partenopeo osserva con attenzione la situazione, anche perché le condizioni fisiche del difensore sono da preservare il più possibile.

Gattuso in conferenza stampa: ecco cos’ha riferito su Buongiorno

In conferenza stampa, Rino Gattuso ha dichiarato:

“Calafiori è out, ieri ha provato a essere della partita. Sarà fuori anche Tonali, lui non ha problemi fisici ma per la diffida non lo rischiamo. Oggi si allena e poi domani sarà allo stadio, così come Calafiori. Entrambi assisteranno alla partita”.

Con Calafiori out, si fa strada per Buongiorno la possibilità di scendere titolare contro la Norvegia e contro Haaland. Gattuso ha infatti aggiunto:

“Mancini ha preso una vecchietta, ha stretto i denti. Vediamo, o lui o Buongiorno. Frattesi domani gioca, lui ha caratteristiche totalmente diverse e domani partirà dal primo minuto”.

Mancini non è quindi al meglio e la sensazione è quella che Buongiorno possa effettivamente partire dal 1′ nell’appuntamento che attende la Nazionale Italiana a San Siro contro la Norvegia. Gattuso oggi è stato molto chiaro: bisognerà essere concentrati e sfruttare al meglio ogni minuto del match.

Contro la Norvegia non sarà semplice, per Buongiorno ancora di più visto che dovrà vedersela con Haaland ma la fiducia da parte di Gattuso c’è tutta. Il Napoli lo osserverà e lo supporterà anche a distanza.