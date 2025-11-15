Mercato Napoli, uno degli azzurri rischia bocciatura e addio già a gennaio: la situazione

Il Napoli inizia a studiare la migliore strategia in vista del calciomercato invernale. L’idea di Manna è quella di puntellare la rosa per poter dire la propria fino in fondo, ma ci sarà spazio anche per le cessioni.
A proposito di operazioni in uscita, Lorenzo Lucca sembra uno degli indiziati per il cambio di casacca a gennaio. Si attenderanno proposte all’altezza, ma l’ex Udinese, arrivato in azzurro appena qualche mese fa, non appare incedibile.
Manna prepara il mercato invernale: l’azzurro può partire
Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, la dirigenza del Napoli è alle prese con l’organizzazione della strategia da mettere in atto nel prossimo mercato invernale.
Al netto dell’ormai imminente rientro in campo di Romelu Lukaku, Manna sembra aver aperto alla cessione di Lorenzo Lucca il quale, arrivato in estate dall’Udinese, non sta convincendo del tutto staff tecnico e dirigenza. Per il classe 2000 non si tratta di una cessione obbligata: il Napoli apre all’addio, ma soltanto in caso di offerte all’altezza. Oltre all’attaccante, in uscita anche Mazzocchi.