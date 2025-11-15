Mazzarri racconta il suo primo Napoli: “Ho dato l’anima”, parole al miele per i protagonisti azzurri!

Walter Mazzarri è tornato a parlare dei suoi anni al Napoli, raccontando alla Gazzetta dello Sport un periodo ricco di emozioni, risultati e legami personali. L’ex allenatore ha ripercorso i rapporti creati con giocatori simbolo come Ezequiel Lavezzi, Edinson Cavani e Christian Maggio, sottolineando quanto la riconoscenza reciproca sia stata centrale nel suo percorso. Mazzarri ha ricordato anche la lunga collaborazione con Aurelio De Laurentiis e le difficoltà affrontate in un’epoca diversa per profondità della rosa e competitività del club.

Il rapporto con i giocatori, la forza del gruppo

“Io non dimentico che i risultati per un allenatore li fanno i giocatori. Se tu allenatore dai l’anima e tendi sempre a ringraziarli per ciò che fanno, loro si butteranno nel pozzo per te.”

Mazzarri ha poi ricordato alcuni dei protagonisti di quella squadra.

“Maggio, Lavezzi o Cavani, calciatori con cui avevo uno splendido rapporto, se devono parlare di me a qualcuno lo fanno con il massimo della riconoscenza.”

Il legame umano, secondo Mazzarri, è stato uno dei fattori chiave che permisero al Napoli di crescere, ottenere risultati e costruire un’identità precisa.

Gli anni con De Laurentiis e una rosa corta da gestire

“Credo di esser stato l’unico a Napoli quattro anni con De Laurentiis. Sarri è stato tre anni, e anche gli altri che hanno vinto lo Scudetto sono stati meno di me.”

Un passaggio utile per sottolineare le difficoltà affrontate in un periodo in cui la rosa non aveva alternative all’altezza dei titolari.

“E tutto senza sostituti al livello dei titolari, come invece accade oggi. Alla riserva di Lavezzi potevo chiedere le stesse cose che chiedevo al ‘Pocho’, ma se la qualità non era quella…”

I finali di partita e quel gesto diventato un meme

“Appena arrivato al Napoli, spesso si vincevano le partite nel finale. Contro il Milan pareggiammo alla fine… E questo gesto era diventato un meme.”

La riflessione di Mazzarri ripercorre un percorso intenso, fatto di rapporti profondi e momenti iconici. Un’eredità che continua a essere ricordata con affetto dai tifosi.