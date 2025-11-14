Conte, nuovo retroscena sugli allenamenti e De Laurentiis interviene in prima persona: la decisione

Il Napoli sta vivendo giorni piuttosto concitati, caratterizzati da grande incertezza e da una tensione costante. D’altronde la notizia della ripresa degli allenamenti (senza i giocatori convocati dalle rispettive nazionali) senza mister Antonio Conte ha smosso l’ambiente, seppur si tratti teoricamente di un periodo di allontanamento concordato.

Infatti, questa decisione è frutto di uno studio dettagliato per dare una scossa a tutto lo spogliatoio: Conte tornerà. ma vuole il massimo in ogni situazione e il presidente Aurelio De Laurentiis gli mostra il massimo supporto, presenziando insieme al condottiero della rosa.

De Laurentiis insieme a Conte: presenzierà agli allenamenti del Napoli

Stando a quanto programmato, il rientro di mister Antonio Conte a Castel Volturno per la direzione degli allenamenti del Napoli è previsto per la giornata di lunedì. Tuttavia, segnala Il Mattino, potrebbe non essere l’unico a tornare e a metterci direttamente la faccia alla ricerca di una svolta importante: con lui ci potrebbe essere anche Aurelio De Laurentiis. In tal modo, il presidente vuole mostrare vicinanza alla squadra in segno di compattezza societaria e, inoltre, vuole ribadire la sua massima fiducia in mister Conte, sottolineando la sua forza nei momenti difficili.

Conte, il supporto non è mai mancato: il retroscena da remoto

Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, il ritorno di mister Conte sul campo di allenamento durante la giornata di lunedì non è altro che una riapparizione fisica. A livello emotivo e in fase di studio, infatti, il supporto dell’allenatore non sta mancando neanche in questi giorni di riunione familiare presso Torino.

Ebbene, Conte sta seguendo le sedute di allenamento da remoto, coadiuvato dalla presenza del proprio staff tecnico, per monitorare ogni situazione e il costante lavoro di ogni elemento della rosa. Insomma, Conte c’è sempre stato e ci sarà, ma il suo periodo di pausa deve dare qualche segnale ai “suoi” ragazzi.