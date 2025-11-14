Napoli pronto al doppio colpo dal Genoa: Manna sfida Inter e Juventus

Piove sul bagnato in casa Napoli. Il problema accusato da Zambo Anguissa durante un allenamento con il Camerun si è rivelato più grave del previsto e lo costringerà a rimanere ai box per alcuni mesi. A gennaio, visto anche il lungo stop che attende Kevin De Bruyne, il club azzurro dovrà assolutamente tornare sul mercato. Sono diversi i profili valutati da Manna e tra questi spiccano due calciatori in forza al Genoa: Morten Frendrup e Brooke Norton-Cuffy.

Non solo Mainoo: per il centrocampo piace anche Frendrup

Il primo nome nella lista di Manna per rinforzare il centrocampo a gennaio continua ad essere quello di Kobbie Mainoo, ai margini del progetto di Amorim al Manchester United. L’inglese non è però l’unico centrocampista seguito dal Napoli e un profilo da attenzionare è sicuramente quello di Morten Frendrup.

Il danese del Genoa, come raccontato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, piace molto anche all’Inter ma sarà da capire se il club ligure sarà disposto a privarsi di una sua colonna nel bel mezzo della stagione.

Occhi puntati in casa Genoa: interesse anche per Norton-Cuffy

Quello di Frendrup non sarebbe però l’unico nome osservato dal Napoli in casa Genoa. Sempre secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il club azzurro starebbe infatti valutando con attenzione anche Brooke Norton-Cuffy, ritenuto uno dei profili migliori per alternarsi a Di Lorenzo.

Il laterale inglese classe 2004 è seguito con interesse anche dalla Juventus ma, vista l’importanza all’interno della squadra, difficilmente verrà ceduto nel mercato di gennaio.