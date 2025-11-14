Napoli, individuato il vice Di Lorenzo: è un pallino di Conte

I risultati altalenanti ed i tanti infortuni porteranno il Napoli a muoversi attivamente nel corso del mercato di gennaio. La priorità del club è sicuramente quella di aggiungere alla rosa almeno un nuovo centrocampista ma la mediana non sarà l’unico reparto in cui verrà messa mano. L’intenzione è quella di acquistare un nuovo terzino destro che possa alternarsi con Giovanni Di Lorenzo e per questo sarebbe tornato di moda il nome di Juanlu Sanchez del Siviglia.

Napoli, non tramonta l’interesse per Juanlu Sanchez: contatti con il Siviglia

Il Napoli è pronto a tornare alla carica per Juanlu Sanchez. Come riferito dal giornalista Ekrem Konur, il club partenopeo avrebbe riavviato i contatti con il Siviglia per il laterale spagnolo in vista del mercato di gennaio. La richiesta si aggirerebbe intorno ai 20/25 milioni di euro.

Sulle tracce del classe 2003 ci sarebbero anche Aston Villa, Real Sociedad e Bayer Leverkusen, ragione per cui il club azzurro starebbe osservando con particolare attenzione anche Brooke Norton-Cuffy del Genoa.