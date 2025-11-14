Home ->

Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Napoli, individuato il vice Di Lorenzo: è un pallino di Conte

di
Di Lorenzo espulso in Champions League

I risultati altalenanti ed i tanti infortuni porteranno il Napoli a muoversi attivamente nel corso del mercato di gennaio. La priorità del club è sicuramente quella di aggiungere alla rosa almeno un nuovo centrocampista ma la mediana non sarà l’unico reparto in cui verrà messa mano. L’intenzione è quella di acquistare un nuovo terzino destro che possa alternarsi con Giovanni Di Lorenzo e per questo sarebbe tornato di moda il nome di Juanlu Sanchez del Siviglia.

Napoli, non tramonta l’interesse per Juanlu Sanchez: contatti con il Siviglia

Il Napoli è pronto a tornare alla carica per Juanlu Sanchez. Come riferito dal giornalista Ekrem Konur, il club partenopeo avrebbe riavviato i contatti con il Siviglia per il laterale spagnolo in vista del mercato di gennaio. La richiesta si aggirerebbe intorno ai 20/25 milioni di euro.

Sulle tracce del classe 2003 ci sarebbero anche Aston Villa, Real Sociedad e Bayer Leverkusen, ragione per cui il club azzurro starebbe osservando con particolare attenzione anche Brooke Norton-Cuffy del Genoa.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie