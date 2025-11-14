Napoli, il nuovo colpo lo piazza Geolier: contatti avviati con l’agente del giocatore

Dopo l’infortunio di Frank Zambo Anguissa, che ha rimediato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra, il Napoli è pronto ad intervenire nel corso del mercato di gennaio. L’intenzione del club partenopeo è quella di acquistare due nuovi centrocampisti e le valutazioni sarebbero già iniziate. Un nome che piace molto ad Antonio Conte è quello di Davide Frattesi ed i primi sondaggi di Giovanni Manna con l’entourage del calciatore dell’Inter sarebbero già avvenuti.
Valter De Maggio ha parlato nel corso di Radio Goal delle possibili mosse del Napoli dopo l’infortunio di Anguissa. Secondo il direttore di ‘Kiss Kiss Napoli’, ci sarebbero stati dei primi sondaggi da parte di Giovanni Manna per Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter:
Appena capita l’entità dell’infortunio di Anguissa, il Napoli si è immediatamente mosso per acquistare un nuovo centrocampista e l’ha individuato. Gioca in Serie A e pare non sia contentissimo dell’attuale impiego. Si tratta di Davide Frattesi. Manna ha già effettuato qualche sondaggio con il suo entourage per capire se esiste la possibilità di portare Frattesi a Napoli già il 2 gennaio, si farà un tentativo per capire questa volontà anche attraverso Geolier. I rapporti con l’agente, Beppe Riso, sono ottimi e con lui sono stati già chiusi gli acquisti di Buongiorno e Lucca. Se dovessero essere riscontrate questi presupposti poi si passerà alla trattativa con l’Inter, che non vorrebbe privarsene, ma se il calciatore volesse andare via…