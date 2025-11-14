Napoli, il nuovo colpo lo piazza Geolier: contatti avviati con l’agente del giocatore

Dopo l’infortunio di Frank Zambo Anguissa, che ha rimediato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra, il Napoli è pronto ad intervenire nel corso del mercato di gennaio. L’intenzione del club partenopeo è quella di acquistare due nuovi centrocampisti e le valutazioni sarebbero già iniziate. Un nome che piace molto ad Antonio Conte è quello di Davide Frattesi ed i primi sondaggi di Giovanni Manna con l’entourage del calciatore dell’Inter sarebbero già avvenuti.

Napoli, interesse per Frattesi: primi sondaggi con l’entourage del centrocampista

Valter De Maggio ha parlato nel corso di Radio Goal delle possibili mosse del Napoli dopo l’infortunio di Anguissa. Secondo il direttore di ‘Kiss Kiss Napoli’, ci sarebbero stati dei primi sondaggi da parte di Giovanni Manna per Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter: