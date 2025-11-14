Infortunio Anguissa, la lesione è da brividi: l’ultimo aggiornamento su quante partite salterà

La situazione di André-Frank Zambo Anguissa preoccupa il Napoli. Le ultime valutazioni mediche confermano uno stop lungo e pesante. Il centrocampista rischia di restare fuori per molte settimane, proprio mentre il calendario entra nella fase più intensa della stagione. L’assenza arriva in un momento delicato per il club, impegnato tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Il quadro che emerge non lascia spazio all’ottimismo e costringerà Antonio Coonte a rivedere i piani per il centrocampo.

Anguissa fuori dieci settimane

“Dieci settimane se tutto andrà bene e magari anche benissimo, con Anguissa che deve salutare la Coppa d’Africa ma anche poco meno di tre mesi con il Napoli”.

Le prime stime parlano chiaro. Per recuperare serviranno dieci settimane se tutto andrà bene. Il dato è pesante. Una lesione di questo tipo non concede sconti. Il club partenopeo si ritrova senza uno dei suoi punti di equilibrio proprio mentre cresce il carico di impegni. La perdita del centrocampista pesa in un gruppo già segnato dagli stop di altri giocatori chiave. La sua assenza costringerà il Napoli a trovare soluzioni immediate per non perdere terreno rispetto alle squadre di vertice.

Quante partite salterà il centrocampista

“Si dissolveranno tra le 18 e le 20 partite con l’aiuto degli dei, e dal divano di casa sua o dalla tribuna o da dove gli parrà più giusto, potrà rimpiangere di non esserci né in campionato, né in Coppa Italia, né in Supercoppa e neppure in Champions League”.

Secondo l’analisi pubblicata dalla Gazzetta dello Sport, le gare saltate oscillerebbero tra le diciotto e le venti. Un numero enorme, distribuito su tre competizioni. Questo quadro permette di capire quanto l’assenza peserà sulle rotazioni. In Serie A l’impatto sarà immediato, ma anche in Champions League il margine di errore si riduce. La situazione coinvolge inoltre la Coppa d’Africa, che lo stesso Anguissa dovrà abbandonare. La speranza del Napoli è di ridurre almeno in parte i tempi di recupero, anche se il tipo di lesione invita alla prudenza.