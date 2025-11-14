Eder, avete sentito che ha detto su Conte e Spalletti? Le dichiarazioni lasciano senza parole

L’ex attaccante della Sampdoria e dell’Inter ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello sport. Tra i vari argomenti, Eder è tornato sulla sua esperienza con la maglia azzurra e sull’europeo del 2016. Poi le “sentenze” su Antonio Conte e Luciano Spalletti

I giudizi di Eder

Con Antonio Conte in panchina, Eder ha vissuto un europeo, quello del 2016, in esperienza terminata ai quarti di finale dopo i rigori fatali contro la Germania

“Allenamenti con Conte? Vomitai. C’era il riscaldamento, la palestra, la tattica, il test dello jo-jo. Però poi in campo volavamo. Preparavamo gli schemi dozzine di volte, come il gol di Giaccherini al Belgio, se l’esterno prendeva palla io e Pellè ci dovevamo muovere in un determinato modo.

Di Conte ho apprezzato sempre la coerenza, trattava tutti allo stesso modo. Spalletti? Andai via dall’Inter per lui, come allenatore non si discute, ma non ho mai sopportato la sua ipocrisia”