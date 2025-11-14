Calciomercato Napoli, De Laurentiis blinda il big azzurro: rinnovo imminente!

La stagione dei rinnovi di contratto è alle porte. Per il Napoli è già tempo di programmare il proprio futuro, in particolare quello di due protagonisti delle ultime vincenti stagioni del club: Amir Rrahmani e Frank Zambo Anguissa. Come raccontato da ‘TMW’, per il difensore kosovaro la firma sul nuovo accordo sarebbe ad un passo mentre per il centrocampista camerunese la fumata bianca sembra essere ancora distante.

Napoli, si avvicina il rinnovo di Rrahmani: i dettagli dell’accordo

Amir Rrahmani è pronto a firmare il rinnovo di contratto con il Napoli. Il difensore kosovaro, attualmente in scadenza nel 2027, nei prossimi giorni dovrebbe mettere la firma su un nuovo accordo fino al 30 giugno 2029, che lo porterà a guadagnare circa 4 milioni di euro netti a stagione.

Napoli, strada in salita per il rinnovo di Anguissa

Se ad inizio novembre sembrava tutto fatto per la firma sul rinnovo contrattuale di Frank Zambo Anguissa, ora la situazione sarebbe cambiata. L’intenzione del Napoli era quella di prolungare l’accordo con il camerunese per un’ulteriore stagione, con adeguamento di ingaggio ad oltre 4 milioni di euro netti all’anno.

Dopo l’infortunio che lo terrà fuori nei prossimi mesi, le priorità del club sarebbero cambiate e la fumata bianca per il rinnovo del centrocampista sarebbe adesso lontana.