Ultim’ora Anguissa: Repubblica rivela le novità sulle sue condizioni!

Napoli in apprensione per le condizioni di Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista è rientrato in Italia dopo il problema muscolare rimediato con il Camerun e nella giornata di oggi svolerà gli esami strumentali al Pineta Grande Hospital. A differenza di quanto fatto trapelare dallo staff della nazionale camerunese, l’allarme però sarebbe rientrato: l’infortunio sarebbe meno grave del previsto.

Sospiro di sollievo per Anguissa: escluse lesioni muscolari

Sospiro di sollievo per il Napoli. Secondo quanto raccontato da ‘Repubblica’, sarebbe rientrato l’allarme per Frank Zambo Anguissa. I primi esami medici eseguiti al rientro in città del giocatore alla clinica Pineta Grande avrebbero infatti escluso lesioni muscolari.

Si tratterebbe di un semplice affaticamento, con il centrocampista azzurro che dovrà fermarsi solo per una decina di giorni. Attesa adesso la conferma con il comunicato ufficiale del club.