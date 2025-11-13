Novità Anguissa: il Napoli trema, ecco il punto della Gazzetta

Piove sul bagnato in casa Napoli. Dopo i risultati deludenti delle ultime settimane, a peggiorare la situazione ci ha pensato Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese si è infatti infortunato nel corso di un allenamento con la propria nazionale. Si tratta di un problema muscolare ma soltanto gli esami di rito ne riveleranno con certezza l’entità e la gravità.

Napoli in ansia per le condizioni di Anguissa: oggi gli esami

C’è grande attesa per gli esami che svolgerà oggi Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista del Napoli è rientrato in Italia dopo il problema muscolare rimediato con il Camerun. “Quel che gli è successo in nazionale si chiama problema muscolare, lesione alla coscia sinistra come hanno anticipato dal Camerun“.

Così ‘La Gazzetta dello Sport’, che non ha voluto sbilanciarsi in attesa dell’esito degli esami. La risonanza del Pineta Grande Hospital renderà più chiaro l’orizzonte per il centrocampista azzurro, la cui unica certezza è attualmente l’assenza giovedì sera a Rabat per la partita contro la Repubblica Democratica del Congo.

Infortunio Anguissa, quante partite potrebbe saltare il camerunese

La prima diagnosi dal Camerun parla di lesione muscolare ma bisognerà attendere gli esami delle prossime ore per averne la conferma.

Zambo Anguissa, tra l’infortunio e la Coppa d’Africa, rischia di saltare diverse partite: non dovrebbe essere a disposizione sicuramente per la Supercoppa di Ryad del 18 dicembre e salterà inoltre un paio di appuntamenti in Champions League (i match contro Benfica e Copenaghen), oltre alle gare di campionato che saranno sovrapposte agli impegni con la nazionale.