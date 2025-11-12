ULTIM’ORA – Zambo Anguissa arrivato a Napoli: scatta l’allarme sui possibili tempi di recupero

In quelli che sono senza dubbio i giorni più difficili degli ultimi mesi, a rendere ancor più tutto complicato in casa Napoli ci ha pensato l’infortunio di Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista azzurro ha lasciato il ritiro con la Nazionale camerunense a causa di un problema muscolare, con la preoccupazione per i tempi di recupero che cresce ora dopo ora. Domani il giocatore sarà sottoposto agli esami strumentali, ma le sensazioni non sono di certo positive.

Domani gli esami di Anguissa: si teme uno stop di 30/40 giorni

Come riportato da Il Mattino, dopo aver fatto scalo a Parigi, Zambo Anguissa è atterrato in questi minuti a Napoli. L’attesa è tutta rivolta alla giornata di domani, quando il camerunense sarà sottoposto agli esami di rito per fare luce sulle sue reali condizioni. Si teme uno stiramento, che costringerebbe l’azzurro a stare fuori per almeno 30/40 giorni.

Non è da escludere che Anguissa possa saltare anche la Coppa d’Africa in programma a gennaio. Si tratterebbe quantomeno di una piccola buona notizia per il Napoli, che eviterebbe di veder partire uno dei suoi uomini più importanti. Chiaramente la speranza è che non si tratti di nulla di troppo serio, ma al momento la preoccupazione è molto elevata e le prime impressioni sono tutt’altro che positive.

Napoli, piove sul bagnato: senza Anguissa diventa tutto più complicato

Inutile dire quanto Anguissa sia prezioso per il Napoli. In un momento già molto delicato, Antonio Conte è chiamato a fare a meno di una delle sue colonne portanti, nonché uno dei pochi azzurri che ha tenuto alta l’asticella anche in questa stagione. L’ex Fulham ha più volte tolte le castagne dal fuoco in questi primi mesi di stagione. Perderlo anche solo per qualche partita potrebbe essere seriamente drammatico.