Napoli, visita da brividi ai bambini ricoverati: cinque azzurri protagonisti

Cinque calciatori del Napoli sono stati protagonisti quest’oggi di un’iniziativa davvero da brividi. Juan Jesus, David Neres, Luca Marianucci, Nikita Contini e Antonio Vergara hanno infatti incontrato i piccoli pazienti della Pediatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli.

La visita ai bambini del Policlinico

Per i calciatori azzurri è stata una mattinata di fortissime emozioni e di grande generosità. I piccoli pazienti hanno ricambiato questa visita con un regalo per i loro idoli azzurri: due quadri realizzati in un percorso laboratoriale in vista proprio di questo incontro. La reazione dei bambini a questa visita è stato un misto di felicità e incredulità per il poter vedere dal vivo i loro beniamini.

L’iniziativa stupenda del Napoli

L’iniziativa è stata promossa in sinergia dal Calcio Napoli e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. Soddisfatta di questa il Direttore Generale dell’Ospedale Elvira Bianco:

“La Società Sportiva Calcio Napoli ha fatto un dono splendido ai nostri bambini e a tutta la comunità ospedaliera. La presenza dei calciatori del Napoli ha portato un sorriso autentico e un messaggio concreto di vicinanza ai nostri piccoli pazienti”.

Una giornata, quindi, davvero speciale per tutti: per i bambini e i calciatori, ma anche per i genitori dei piccoli e per il personale sanitario.