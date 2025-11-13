Napoli, non solo Lang: cosa succederà con i ‘nuovi’ a gennaio? La situazione

Arrivati in estate per alzare il livello della squadra, alcuni acquisti del Napoli non stanno lasciando il segno. Gli azzurri stanno facendo i conti con diversi infortuni, eppure per alcuni giocatori non c’è molto spazio. Si pensi a nomi come Lang, Beukema o Gutierrez: investi importanti, quasi mai titolari in questa prima parte di stagione. La società, nonostante lo scarso utilizzo, spera di vedere questi giocatori in campo nei prossimi mesi.

Mercato Napoli, seconda possibilità per i nuovi arrivati

Secondo quanto riportato da Luca Marchetti a ‘Radio Marte’, infatti, il Napoli non avrebbe intenzione di vendere i ‘nuovi’. Cedendo uno dei nuovi tesserati, etichetterebbe quegli acquisti come fallimentari. La speranza è che Conte possa dare più spazio a giocatori come Lang, costato circa 28 milioni ai partenopei. L’olandese, così come gli altri, dovrà rispondere bene sul campo.

I numeri dell’ex attaccate del PSV in questa stagione, fino ad ora, sono tutt’altro che rassicuranti.

Lang-Napoli, i numeri dell’olandese preoccupano i tifosi

Dopo 11 giornate di Serie A, Lang ha collezionato otto presenze, ma solo una da titolare. Anche nella sconfitta contro il Bologna, l’olandese ha fatto il suo ingresso in campo dopo 67 minuti. Al momento, il tecnico azzurro, preferisce un giocatore come Elmas. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, non rischia la cessione a gennaio. Lo stesso vale per tutti gli altri che, a meno di sorprese, avranno la possibilità di rilanciarsi nella seconda parte di stagione.