Napoli, cambia tutto dopo lo stop di Anguissa: l’annuncio di Romano sul calciomercato

Continua il momento no in casa azzurra. In una situazione già di per sé poco tranquilla, l’infortunio di Frank Zambo Anguissa è stata solo la ciliegina sulla torta. Gli infortuni sono tanti e molti nel reparto centrocampo. Pertanto, la società è pronta tornare prepotentemente sul mercato, con nuovi nomi all’orizzonte, tra cui quello di Lorenzo Pellegrini.

Al Napoli piace Pellegrini: gli azzurri pensano al doppio colpo

A parlarne è stato l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, tramite il suo canale YouTube. Il lungo stop che attende Anguissa, aggiunto a quello già noto di De Bruyne, costringe la dirigenza a tornare attiva sul mercato di gennaio, per prendere almeno due giocatori in quel reparto.

Nella lista dei nomi (oltre al ben noto Mainoo), c’è anche quello di Lorenzo Pellegrini, già sondato in estate dato il contesto complesso con la Roma. Il 7 giallorosso ora è tornato da essere un elemento importante nelle rotazioni di Gasp, ma la situazione contrattuale resta un fattore da tenere in considerazione (scadenza il prossimo giugno).

Mainoo il primo nome, ma non è il solo

Mainoo dalla Premier e Pellegrini dalla Serie A. Ma non solo gli unici due calciatori che potrebbero interessare Conte e i suoi schemi tattici. Infatti, come riportato sempre da Fabrizio Romano, gli azzurri studiano diversi profili, anche diversi tra loro.

Non solo tecnici e duttili, ma anche di rottura e fisici, per portare maggiore struttura in mezzo al campo, andando proprio a sostituire quel peso fisico che il Napoli perderà con l’assenza di Anguissa. Le prossime settimane saranno dunque decisive, ma gli azzurri hanno un piano ben preciso per risollevare morale e classifica, in una situazione infortuni più critica che mai.