Mercato Napoli, Romano sicuro: in arrivo un vice Anguissa dopo l’infortunio

In casa Napoli non si vive di certo un periodo positivo, e a complicare ancor di più le cose si è aggiunto l’infortunio di Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista ha da poco lasciato il ritiro con la Nazionale del Camerun per un problema muscolare, ed ora è tornato alla base.

Domani il calciatore sarà sottoposto agli esami strumentali del caso, ma le sensazioni non sono confortanti: si teme lo stop di almeno un mese. Fabrizio Romano si è espresso sugli azzurri e su quali saranno le prossime mosse di mercato dopo questo inconveniente. A gennaio arriverà sicuramente un centrocampista, nella lista ci sono 3 nomi.

Calciomercato Napoli, Romano rivela: “Ci sono 2/3 calciatori che gli azzurri seguono”

Frank Zambo Anguissa è atterrato da qualche ora a Napoli. Domani, il camerunense sarà sottoposto agli esami di rito per fare luce sulle sue condizioni fisiche. Si teme uno stiramento, che costringerebbe l’azzurro lontano dal rettangolo verde per circa 30-40 giorni. Il ds Giovanni Manna, però, sta già correndo ai ripari.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano tramite un video sul proprio canale Youtube, gli azzurri starebbero valutando almeno 2 se non 3 giocatori per rinforzare il centrocampo nella prossima sessione di calciomercato, a maggior ragione visto l’inaspettato infortunio di Anguissa. In pole, al momento, c’è sempre lo stesso calciatore.

Napoli, Romano conferma: “Mainoo dello United è il primo obiettivo”

Il nome di Kobbie Mainoo non smette di essere accostato a quello del Napoli. L’inglese è presente dalla scorsa estate nel taccuino del ds Manna, ed ora, dopo l’infortunio di Anguissa, la trattativa potrebbe farsi più calda.

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, il Napoli è pronto a puntare forte sul classe 2005, ma prima deve capire se il Manchester United è disposto a prestare il calciatore. Inoltre, c’è da chiarire definitivamente la posizione del centrocampista, che sembrerebbe essere affascinato dalla destinazione.