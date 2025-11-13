Mercato Napoli, non solo Mainoo e Atta: spuntano altri tre obiettivi

Il Napoli deve rinforzare il centrocampo, specie dopo l’infortunio di Zambo Anguissa. Sia lui che De Bruyne resteranno fuori almeno fino a febbraio, per poi rimettersi in forma in vista del finale di stagione. Antonio Conte chiede nuovi innesti e la società proverà ad accontentarlo. Al momento, sulla lista, ci sono principalmente Kobbie Mainoo e Arthur Atta, ma non sono gli unici. Piacciono anche altre profili, in Serie A e all’estero.

Napoli, casting di mercato in mediana: i candidati

Il candidato numero uno per rinfoltire il centrocampo azzurro è il 20enne inglese del Manchester United. In Italia, invece, interessano molto Atta e Frendrup. Per quanto riguarda i campionati esteri, però, Manna e i suoi collaboratori starebbero seguendo altri due profili. Secondo Niccolò Schira, si tratterebbe di Djaoui Cissé dello Stade Rennais e Johan Manzambi del Friburgo.

Due nomi nuovi, che il Napoli starebbe tenendo in considerazione per il casting di centrocampo.

Cissé e Manzambi: i nomi nuovi per il centrocampo

Cissé è un classe 2004 francese cresciuto nelle giovanili del Rennais, ma pronto a spiccare il volo altrove. La sua valutazione di mercato si avvicina ai 10 milioni di euro. Manzambi, invece, è un centrocampista svizzero nato nel 2005 a Ginevra e cresciuto nel Servette. Il Friburgo potrebbe chiedere almeno 15 milioni per il suo cartellino. Entrambi hanno un contratto in scadenza nel 2030.