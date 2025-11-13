Home ->

Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Mercato Napoli, non solo Mainoo e Atta: spuntano altri tre obiettivi

di
Mainoo, Atta e non solo: i nomi per il Napoli.

Il Napoli deve rinforzare il centrocampo, specie dopo l’infortunio di Zambo Anguissa. Sia lui che De Bruyne resteranno fuori almeno fino a febbraio, per poi rimettersi in forma in vista del finale di stagione. Antonio Conte chiede nuovi innesti e la società proverà ad accontentarlo. Al momento, sulla lista, ci sono principalmente Kobbie Mainoo e Arthur Atta, ma non sono gli unici. Piacciono anche altre profili, in Serie A e all’estero.

Napoli, casting di mercato in mediana: i candidati

Il candidato numero uno per rinfoltire il centrocampo azzurro è il 20enne inglese del Manchester United. In Italia, invece, interessano molto Atta e Frendrup. Per quanto riguarda i campionati esteri, però, Manna e i suoi collaboratori starebbero seguendo altri due profili. Secondo Niccolò Schira, si tratterebbe di Djaoui Cissé dello Stade Rennais e Johan Manzambi del Friburgo.

Manzambi e Cissé: i nomi nuovi per il centrocampo del Napoli.
Mercato Napoli: ecco chi sono Manzambi e Cissé.

Due nomi nuovi, che il Napoli starebbe tenendo in considerazione per il casting di centrocampo.

Cissé e Manzambi: i nomi nuovi per il centrocampo

Cissé è un classe 2004 francese cresciuto nelle giovanili del Rennais, ma pronto a spiccare il volo altrove. La sua valutazione di mercato si avvicina ai 10 milioni di euro. Manzambi, invece, è un centrocampista svizzero nato nel 2005 a Ginevra e cresciuto nel Servette. Il Friburgo potrebbe chiedere almeno 15 milioni per il suo cartellino. Entrambi hanno un contratto in scadenza nel 2030.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie