Napoli, le condizioni di Anguissa preoccupano: Conte ha già il piano B

Come se non bastasse già il periodo poco lucido della formazione di Conte, ora ci si mettono anche le condizioni fisiche del 99 azzurro. Frank Anguissa si è fermato durante l’allenamento di preparazione alla sfida tra Camerun e Congo per un problema muscolare. Dalle prime indiscrezioni, si teme uno stiramento con conseguente stop di almeno 30-40 giorni, che vorrebbero dire ritrovare Anguissa non prima di metà gennaio (a fine dicembre partirà per la Coppa d’Africa). Una vera e proprio doccia fredda per Conte, che intanto corre ai ripari e pensa già ad Eljif Elmas come sostituto.

Il jolly Elmas torna ancora una volta utile

Era stato preso per essere il dodicesimo uomo in campo, ripetendo il ruolo ricoperto nel Napoli scudettato di Spalletti. E invece Elmas si sta prendendo man mano la scena, con la doppia titolarità in Champions contro l’Eintracht e in campionato con il Bologna. Ora tornerà più utile che mai, visti i tanti assenti in mezzo al campo.

De Bruyne, Anguissa e Gilmour resteranno ai box ancora per un po’ di tempo, con lo scozzese che vorrà tornare a dire la sua al rientro, in un ruolo ricoperto anche l’anno scorso al fianco di Lobotka. In attesa di un rinforzo dal mercato di gennaio, il posto se lo prende Elmas, sostituto numero uno nell’emergenza totale. Ma non è il solo che Conte potrebbe scegliere. Infatti il tecnico azzurro studia anche il piano C.

Non solo il macedone: salgono le quotazioni dell’azzurrino

D’altronde ne ha parlato proprio l’agente del calciatore, Mario Giuffredi, a microfoni di Radio CRC con quel “I giovani possono vitalizzare di nuovo la squadra”, in un momento in cui il Napoli ha bisogno proprio di questo. Stiamo parlando naturalmente di Antonio Vergara, rimasto a Napoli sotto la guida di Conte.

Il tecnico campione d’Italia aveva già ribadito l’importanza di calciatori come Vergara, il quale avrà le sue chance. E mai come ora, la chance è a portata di mano. Che sia titolare o meno, può portare quella freschezza e spensieratezza di un calciatore giovane, ma con tanta voglia di spaccare il campo.