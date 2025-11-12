Spalletti vuole sfruttare il ‘caso’: pesca dal Napoli!

La Juventus di Luciano Spalletti guarda in casa Napoli per rinforzare il proprio organico: l’ex allenatore azzurro, capace di riportare lo Scudetto all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni, è rimasto fortemente legato ai propri fedelissimi. Tra questi, vi è sicuramente Stanislav Lobotka, diventato uno dei migliori registi in Europa sotto la guida del tecnico toscano. Ecco che, allora, il caso mediatico emerso nelle ultime ore potrebbe favorire un inserimento a gamba tesa della Vecchia Signora per portare Lobotka a Torino.

La Juventus piomba su Lobotka

Come ripreso dall’edizione odierna del quotidiano torinese Tuttosport, la Juventus starebbe seguendo con interesse la situazione ad alta tensione tra Stanislav Lobotka e il Napoli. D’altronde, le parole ironiche del giocatore e le più remote dichiarazioni del suo agente hanno diffuso un clima piuttosto nervoso. Dunque, mister Luciano Spalletti si è mosso in prima persona per portare uno dei suoi beniamini alla sua corte bianconera, aggiungendo alla rosa della Vecchia Signora il tanto bramato regista che manca all’interno dell’organico.

La posizione del Napoli di De Laurentiis

Nonostante il polverone mediatico emerso più per equivoci che per volontà diretta, il Napoli al momento non sembra affatto intenzionato a separarsi da un suo punto fisso come Stanislav Lobotka. D’altronde, si tratta del vero e proprio perno del centrocampo partenopeo e Aurelio De Laurentiis non rinforzerebbe mai una rivale diretta come la Juventus. Infatti, in caso di eventuale cessione dello slovacco, sono da segnalare gli interessamenti di Manchester United e Barcellona, senza escludere inserimenti arabi come nella passata sessione estiva. Ad oggi, però, vi è una garanzia: Lobotka non si muove da Napoli.