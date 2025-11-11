ULTIM’ORA – Addio Napoli, c’è l’annuncio di Romano: “Accordo raggiunto”

Altro scossone in casa Napoli in un momento delicatissimo della stagione. I campioni d’Italia devono rassegnarsi a dire addio ad uno dei pilastri di questi ultimi anni. Dopo le notizie arrivate dall’Inghilterra nelle scorse ore, adesso è arrivata anche la conferma di Fabrizio Romano: Maurizio Micheli è pronto a salutare l’Italia per volare oltremanica all’Arsenal.

Niente più dubbi: Micheli si trasferisce all’Arsenal

Il nuovo ds dell’Arsenal Andrea Berta inizia a farsi sentire. Come annunciato pochi minuti fa da Fabrizio Romano sul suo profilo X, il capo scouting del Napoli Micheli ha raggiunto un accordo per trasferirsi all’Arsenal. Il trasferimento è stato voluto proprio da Berta in persona, che vede in Micheli l’uomo giusto per fare il definitivo salto di qualità.

Difficile non dargli la ragione, visto quanto di buono fatto da Micheli in questi anni con il Napoli. Il capo scouting partenopeo ha portato in Campania molti dei top player che hanno poi fatto le fortune azzurre. Giocatori del calibro di Marek Hamsik, Kim Min-Jae e Kvicha Kvaratskhelia. Addio molto pesante, dunque, in casa Napoli, che saluta una delle sue colonne in un momento già molto complesso per altre ragioni note.