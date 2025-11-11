Clamoroso Napoli, l’Arsenal piomba sull’azzurro: è stato uno dei pilastri degli ultimi anni

In un momento di stagione già molto complesso di suo, ci pensa anche l’Arsenal ad aumentare le preoccupazioni in casa Napoli. In queste ore, infatti, i Gunners starebbe facendo sul serio per provare a strappare ad Antonio Conte uno degli uomini che maggiormente ha fatto le fortuna del club in questi anni. Si tratta di Maurizio Micheli, capo scouting dei campioni d’Italia, nonché artefice principale dell’arrivo in azzurro di diversi top player.

L’Arsenal vuole Micheli: ha scoperto Hamsik, Kim e Kvara

La notizia arriva direttamente dall’Inghilterra e di preciso da BBC Sport: il ds Andrea Berta vorrebbe portare a tutti i costi Micheli in quel di Londra. Il dirigente dell’Arsenal, infatti, ritiene il capo scouting del Napoli un profilo di assoluto livello, che potrebbe avere un ruolo più che centrale nel club londinese. Le discussioni tra le parti si stanno intensificando, con il rischio per il Napoli di perdere uno dei suoi pilastri.

Del resto gran parte dei campioni che hanno indossato la maglia azzurra sono stati scovati proprio da Micheli. Parliamo di top player del livello di Marek Hamsik o dei più recenti Kim Min-Jae e Kvicha Kvaratskhelia. Tutti fenomeni che hanno fatto la fortuna del Napoli in questi anni. Inutile dire, dunque, che se Micheli dovesse andare davvero all’Arsenal, per il Napoli sarebbe una perdita tutt’altro che irrilevante.