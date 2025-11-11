Spalletti copia il Napoli per risollevare la Juventus: il piano è chiarissimo

Mentre in casa Napoli si sta affrontando uno dei periodi più bui degli ultimi anni, sul fronte Juventus Luciano Spalletti lavora per riportare i bianconeri in alto. I bianconeri non sembrano ancor aver ingranato dopo l’arrivo del tecnico toscano, con la sosta che potrà essere un’opportunità per ricompattare il gruppo. Per provare a dare una svolta alla stagione, Spalletti ha in mente di “copiare” il Napoli di Antonio Conte: trasformare Kephren Thuram in un centrocampista alla Zambo Anguissa.

Thuram come Anguissa: il piano di Spalletti

È innegabile che uno dei leader di questo Napoli, che dall’arrivo di Conte è definitivamente esploso, sia proprio Zambo Anguissa. Il camerunense ha fatto il salto di qualità, diventando un centrocampista totale. Muscoli, qualità palla al piede ed anche fiuto del gol. L’ex Fulham è uno dei pilastri del Napoli e, come riportato da Tuttosport, anche Spalletti vorrebbe avere un giocatore del genere in squadra.

Il tecnico di Certaldo ha visto in Kephren Thuram il profilo giusto per fare questo lavoro, con la speranza che il francese possa fare il definitivo salto di qualità proprio come successo ad Anguissa sotto la guida di Conte. Non sarà di certo un lavoro semplice, ma Spalletti ha sicuramente tutte le carte in regola per riuscirci.

Il Napoli si affida ad Anguissa: il camerunense deve trainare il gruppo

In questo momento a dir poco cupo, è proprio da giocatori come Anguissa che ci si aspetta molto. Il classe ’95 non ha mai deluso e il popolo partenopeo si aggrappa a lui anche in queste settimane. In questa prima parte di stagione Anguissa è stata una delle poche certezze e si spera che il Napoli possa ripartire proprio da lui per uscire fuori da questo tunnel la cui luce sembra ancora lontana.