Napoli, si complica il rinnovo di un big: la richiesta spaventa gli azzurri

Emergono degli intoppi in casa Napoli per il rinnovo del contratto di Frank Anguissa. Quella che sembrava una formalità si sta trasformando in un vero e proprio caso per via delle importanti richieste economiche avanzate del centrocampista camerunese. Da monitorare anche la situazione contrattuale di Amir Rrahmani, con il quale, però, l’intesa sarebbe più vicina.

Napoli, ci sono problemi per il rinnovo di Anguissa

Momento indubbiamente difficile per il Napoli. Ai deludenti risultati dell’ultimo periodo e alle parole al vetriolo di Antonio Conte dopo la sconfitta di Bologna, si è aggiunta la notizia delle difficoltà che il club starebbe riscontrando nel prolungare il contratto di Frank Anguissa.

Il classe 1995 è legato ai partenopei fino al 2027. I campioni d’Italia in carica vorrebbero allungare tale scadenza, adeguando, al contempo, l’ingaggio del calciatore camerunese. Tuttavia, stando a Il Mattino, la richiesta fatta dall’entourage di Anguissa sarebbe decisamente fuori budget per i parametri dei campani. Ecco perché la trattativa, che appariva alquanto scontata, ha subìto un importante rallentamento.

Napoli, dettagli da limare per il rinnovo di Rrahmani

Sempre secondo Il Mattino, inoltre, il Napoli starebbe tenendo sotto stretta osservazione anche gli sviluppi riguardanti Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro ha, come Anguissa, il contratto in scadenza nel 2027. Le parti sono da tempo al lavoro per estenderne la durata, ma, negli ultimi giorni, ci sarebbe stata una leggera frenata.

Niente che sia ritenuto particolarmente preoccupante dai dirigenti napoletani, convinti che Rrahmani possa continuare a indossare ancora a lungo la maglia azzurra.