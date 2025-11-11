Napoli, gerarchie azzerate: ora alcuni big rischiano il posto

Dopo la sosta internazionale possibile rivoluzione nell’assetto tattico del Napoli. Alcuni ‘titolarissimi’ potrebbero sedersi in panchina per lasciare spazio ai più giovani. Conte studia la formazione per l’Atalanta.

Atalanta-Napoli, Conte cambia tutto: spazio ai nuovi arrivati

Il ritorno in campo degli azzurri è ancora lontano. Mancano undici giorni alla trasferta a Bergamo, ma Antonio Conte non vuole sbagliare. Il Napoli ha collezionato solo un punto negli ultimi due turni di campionato e, dopo la sosta, le prossime avversarie saranno Atalanta, Roma e Juventus.

Serve una scossa che, secondo ‘Il Mattino’, potrebbe portare alla panchina di diversi ‘big’ come McTominay, Politano o Rrahmani. Al loro posto i nuovi arrivati, quelli più giovani e di prospettiva, come Elmas, Lang o Beukema. Antonio Conte potrebbe ripartire da loro.