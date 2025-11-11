Mercato Napoli, affare a sorpresa con il Bayern: scelto il sostituto di Di Lorenzo

I campioni d’Italia hanno cambiato diverse pedine nel corso del mercato estivo, portando a Napoli tanti nomi nuovi. Alcuni sono diventati titolari, come Milinkovic-Savic e Hojlund, altri stanno facendo ancora tanta fatica. In ogni caso, il lavoro della dirigenza non è ancora finita. Alcuni giocatori infortunati andranno sostituiti, si pensi a De Bruyne, altri andranno fatti rifiatare. Di Lorenzo sta giocando troppo, ma il tecnico azzurro ha bisogno di una valida alternativa. Occhio a Sacha Boey del Bayern Monaco.

Vice Di Lorenzo, ecco i nomi: la strategia del Napoli

Come anticipato dall’edizione odierna de ‘Il Mattino’, il Napoli sta cercando un vice Di Lorenzo. Piace Norton-Cuffy del Genoa, valutato circa 15 milioni, ma l’inglese non è l’unica alternativa. Secondo il quotidiano campano, infatti, ai partenopei sarebbe stato proposto Boey del Bayern Monaco. Il terzino francese sta giocando poco in Germania e potrebbe valutare il trasferimento altrove.

Alle giuste condizioni economiche, il Napoli potrebbe davvero pensare all’investimento già nel mese di gennaio.

Boey-Napoli, le cifre dell’affare

Sacha Boey è arrivato a Monaco un anno e mezzo fa. La società bavarese ha speso circa 30 milioni per strapparlo al Galatasaray. Con la maglia del Bayern ha collezionato solo 37 presenze in quasi due stagioni, non sempre da titolare. Da non sottovalutare i diversi infortuni muscolari del giocatore, complici dello scarso impiego. Il 25enne è valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro, cifra che gli azzurri stanno seriamente pensando di investire per lui.