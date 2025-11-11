Mercato Napoli, occhi sul nuovo fenomeno dell’Udinese: ha già stupito la Serie A

Il Napoli continua a muoversi sul mercato, a caccia di giocatori in grado di rinforzare una squadra che ha iniziato la sua stagione con qualche sconfitta di troppo. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, ci sarebbe un nuovo nome nelle attenzioni azzure: si tratta del centrocampista dell’Udinese Arthur Atta.
Napoli, missione per Atta
Secondo l’esperto di mercato, gli scout azzurri sarebbero stati avvistati allo Stadio Olimpico per osservare proprio il centrocampista francese:
“Uno scout del Napoli è stato domenica scorsa a Roma allo Stadio Olimpico per monitorare il centrocampista dell’Udinese Arthur Atta (nato nel 2003) durante la partita contro l’AS Roma”
Chi è Arthur Atta
Centrocampista classe 2003, Atta sembra essere definitivamente esploso in questo inizio di stagione. Arrivato nella scorsa estate in italia, il centrocamposta francese è stato autore di una prima stagione dove ha pian piano assaporato il campo. La sua prima rete in Serie A arriva solo in questo inizio di campionato, ma nello scenario più bello: suo il gol del definitivo 2-1 nella vittoria dell’Udinese a San Siro contro l’Inter.
Si tratta di un centrocampista estremamente duttile, capace di disimpegnarsi sia come mezzala, che come esterno di centrocampo. La concorrenza per lui sarà sicuramente tanta, ma il Napoli si è mosso in anticipo per sbaragliare tutti.