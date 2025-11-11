Altro che Lobotka, il problema del Napoli è un altro azzurro: “Non è per nulla contento”

Non sono giorni semplici in quel di Castel Volturno. Il Napoli sta senza dubbio vivendo un periodo complesso sul campo, alimentato dalle dichiarazioni di Antonio Conte fuori dal terreno di gioco. Il clima è tesissimo, con la sensazione che tutto possa crollare da un momento all’altro. Il tema più caldo della giornata è stato il presunto malcontento di Stranislav Lobotka, pronto all’addio se dovesse restare Conte anche il prossimo anno. La realtà, però, è ben diversa: in squadra c’è un azzurro decisamente scontento, ma si tratta di Noa Lang.

Caos Napoli, Romano fa chiarezza: “Ad essere scontento è Lang”

Intervenuto sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli. L’esperto di mercato ha spiegato come le dichiarazioni del procuratore di Lobotka debbano essere contestualizzate in un’intervista leggera e tutt’altro che seria. Più che lo slovacco, una delle principali grane in casa Napoli è invece Lang, tutt’altro che soddisfatto di questi suoi primi mesi in azzurro:

Di certo il problema numero uno non è Lobotka. Le parole del suo agente risalgono a un mese fa e sono state dette in un contesto locale e in un’intervista leggera e poco ‘seria’. Chi invece è un problema è Noa Lang. Non è contento, non lo nasconde e lo manifesta ai suoi procuratori e a chi gli sta intorno. Questa è una situazione che va risolta, perché Lang non sente la fiducia dell’ambiente e quando si sente accantonato tende a perdersi.

Secondo Romano, dunque, l’esterno olandese non si si è ancora ambientato al meglio. Uno scenario abbastanza prevedibile, frutto anche del poco minutaggio che Conte sta concedendo all’ex PSV.

Dimissioni di Conte, smentita di Romano: “Mai prese in considerazione”

Durante il video, Romano si è poi ovviamente soffermato su Conte e su quello che è il suo reale stato d’animo. Il tecnico salentino non ha mai pensato alle dimissioni, anche se è chiaro che il clima non sia sereno: