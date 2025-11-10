Esonero Conte, De Laurentiis ha le idee chiare: svelata la posizione del presidente

In casa Napoli non è sicuramente un bel momento. Nella giornata di ieri, i campioni d’Italia hanno perso contro il Bologna, mettendo a referto la terza sconfitta in questa Serie A, la 5 considerando anche la Champions League. Le parole di Antonio Conte nel post partita, inoltre, hanno evidenziato le diverse difficoltà trovate in questo nuovo anno calcistico.

Nonostante l’inizio di stagione decisamente sotto le aspettative, il presidente Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di mettere l’allenatore salentino in discussione: piena fiducia nell’ex tecnico della nazionale italiana, quindi, da parte della società.

Napoli, De Laurentiis sostiene Conte: le ultime

L’edizione odierna de La Repubblica, ha parlato delle possibili dimissioni di Antonio Conte, dopo lo sfogo al termine della partita persa per 2-0 al Dall’Ara contro il Bologna guidato da Vincenzo Italiano. Dimissioni, al momento, non in programma.

Aurelio De Laurentiis, prosegue il noto quotidiano, non ha intenzione di mettere Conte in discussione, anzi, il patron del Napoli ha piena fiducia in lui e nei suoi metodi di allenamento : lo considera ancora il miglior allenatore possibile per la squadra vincitrice dell’ultimo tricolore.

Al momento, quindi, non ci dovrebbero essere novità sul fronte allenatore: Conte è pronto a proseguire la sua avventura all’ombra del Vesuvio, il presidente De Laurentiis rimane convinto della “forza” del suo allenatore, e sulle possibilità di disputare una stagione di alto livello, nonostante queste difficoltà iniziali.

La mossa di De Laurentiis: ecco cosa farà

La conferma di Antonio Conte, di fatti, non è in dubbio, ma il presidente del Napoli è cosciente che c’è bisogno di una scossa all’interno dello spogliatoio. L’edizione odierna de La Repubblica, riporta la possibile mossa del patron azzurro: