Lukaku, il rientro diventa un giallo: il dubbio preoccupa il Napoli

Quando tornerà Romelu Lukaku? Questa è la domanda che tormenta i tifosi del Napoli, sopratutto in considerazione delle difficoltà che gli azzurri stanno avendo nella fase offensiva. Ci sono però due versioni contrastanti che emergono nel corso della trasmissione “Il Bello del calcio“, in onda su Televomero. Il belga punterebbe a tornare prima della Supercoppa, possibilità che però viene accolta con un certo scetticismo.
Marino: “Non sono ottimista su Lukaku”
Secondo Francesco Modugno, Lukaku starebbe accelerando sempre di più i tempi del recupero:
“Lukaku si è dato l’obiettivo di tornare prima della Supercoppa“.
Tale versione non è accolta con grande entusiasmo da Pierpaolo Marino, che si dice dubbioso sul vedere Lukaku presto in campo:
“Non sono così ottimista sul rientro di Lukaku. Anche se dovesse tornare per la Supercoppa contro il Milan, lo farebbe dalla panchina. Sobbiamo comunque vedere”.