Home ->

Interviste

Gattuso commenta il momento del Napoli: nessun dubbio su Conte!

di
Collage che ritrae Gattuso e Conte uno fianco all'altro per il commento del ct sul Napoli

Il ct della Nazionale Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa. L’allenatore è stato stuzzicato dai giornalisti anche sulla situazione del Napoli, reduce da una brutta sconfitta a Bologna e dalle polemiche per le dure parole di Conte nel post-gara. Il suo pensiero è chiaro: nessun allarme, gli azzurri possono contare su un allenatore all’altezza di questa situazione.

Gattuso difende Conte

Questa la risposta del ct al riguardo:

“Posso dire poco sul Napoli: ha un grande allenatore, che ha vinto tanto e che sa come muoversi in queste situazioni. Ci ho lavorato anche io per 19 mesi lì…quando si vince è sempre difficile riconfermarsi, ma Antonio ha le capacità per superare questo momento delicato. Guardando la classifica sono tutte lì alla fine”

Felice Leopoldo Luongo

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207
Gestione cookie