Conte, ipotesi dimissioni? Telefonata con De Laurentiis dopo Bologna: cosa si sono detti

Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si sono sentiti subito dopo la gara di Bologna, un confronto necessario in un momento delicato per il Napoli. L’allenatore, deluso dal rendimento della squadra, ha lasciato lo stadio da solo, mentre il resto del gruppo tornava in pullman. Nella serata è arrivata una lunga telefonata con il presidente, che ha voluto confermare pieno sostegno e fiducia al tecnico. Sul tavolo anche il futuro immediato e il clima nello spogliatoio, con l’obiettivo di ritrovare compattezza.

Incontro fissato tra presidente e allenatore

Secondo quanto riferiscono fonti vicine al club, il contatto tra De Laurentiis e Conte è avvenuto già domenica sera. L’allenatore era diretto a Torino per il compleanno della figlia Vittoria quando il presidente lo ha chiamato per fare il punto della situazione.

“Le parti hanno deciso che si vedranno domani o mercoledì. Una lunga telefonata in cui il patron ha ribadito il sostegno totale a tutto ciò che Conte pensa di dover fare.”

La fiducia resta quindi piena, così come la convinzione che il progetto triennale possa ancora portare risultati concreti. La società, pur consapevole delle difficoltà delle ultime settimane, considera tutti gli obiettivi stagionali ancora alla portata.

Dimissioni scongiurate, ma clima da ricompattare

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’ipotesi delle dimissioni è al momento molto lontana. De Laurentiis ha ribadito che crede nel lavoro del tecnico e che solo lui può evitare il tracollo.

“Le dimissioni sono una minaccia lontanissima. De Laurentiis ha fiducia totale in Antonio, neppure scalfita da questi ko.”

Conte, dal canto suo, chiede che nessuno metta in discussione il metodo di lavoro o la preparazione atletica, criticata per i troppi infortuni muscolari. L’ex tecnico dell’Inter vuole una reazione forte, soprattutto sul piano mentale. La sensazione è che il Napoli debba ritrovare lo spirito che lo aveva reso campione, scrollandosi di dosso le incertezze.

La settimana che si apre sarà decisiva: l’incontro tra presidente e allenatore servirà a fissare nuove priorità e rinnovare un patto di fiducia. In un momento di turbolenza, la squadra cerca compattezza e orgoglio per ripartire.