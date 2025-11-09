“I calciatori del Napoli vogliono fare fuori Conte!”, l’ex azzurro non ha dubbi: sentenza clamorosa in diretta

Il pesante ko del Napoli contro il Bologna ha lasciato strascichi profondi. Dopo le parole dure di Antonio Conte in conferenza stampa, è arrivata anche la reazione di un ex giocatore azzurro. Roberto “El Pampa” Sosa, ex attaccante del club partenopeo, ha espresso un giudizio durissimo durante un intervento televisivo, lanciando un’accusa pesante verso lo spogliatoio. Secondo lui, la prestazione della squadra avrebbe mostrato segnali chiari di una frattura tra i giocatori e l’allenatore.

Le parole shock di Sosa sul Napoli

L’ex centravanti argentino non ha usato giri di parole nel suo commento post partita, evidenziando un atteggiamento che a suo dire va oltre il semplice calo di rendimento.

“Quella del Napoli con il Bologna è la tipica partita che si gioca quando i giocatori vogliono far fuori l’allenatore. I giocatori non erano neanche arrabbiati sotto di due gol.”

Sosa ha poi aggiunto di aver già visto dinamiche simili in passato.

“Quando lo vedo lo dico per altre squadre, e oggi devo dirlo per il Napoli.”

Parole pesantissime, che hanno acceso il dibattito tra tifosi e opinionisti, già colpiti dal duro sfogo di Conte dopo la gara del “Dall’Ara”.

Tra crisi di gioco e segnali d’allarme

Il Napoli, sconfitto per la quinta volta in stagione, attraversa il momento più complicato dell’era Conte. La squadra è apparsa scarica, priva di idee e di quella compattezza che lo scorso anno aveva permesso di lottare ai vertici della Serie A.

Le accuse di Sosa arrivano in un contesto già teso, con la società che dovrà ora gestire la pressione di un ambiente deluso e le parole del suo ex idolo. La sensazione è che la sosta per le nazionali arrivi nel momento ideale per riflettere e ripartire.

Un grido d’allarme per il futuro

Le dichiarazioni di Sosa non vogliono essere un attacco personale, ma un segnale di allarme. L’ex attaccante ha sempre difeso il Napoli, ma questa volta ha scelto la franchezza per scuotere il gruppo.

Nel calcio le crisi fanno parte del percorso, ma la mancanza di spirito è ciò che più preoccupa. Il Napoli dovrà reagire con orgoglio e ritrovare identità, prima che la stagione prenda una piega difficile da correggere.