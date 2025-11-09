Juric verso l’esonero, già scelto il sostituto: chi sfiderà il Napoli dopo la sosta

L’Atalanta sta valutando il futuro di Ivan Juric dopo la sconfitta per 3-0 contro il Sassuolo. Il club bergamasco riflette sulla posizione dell’allenatore e potrebbe decidere un cambio in panchina già durante la sosta per le nazionali. In caso di esonero, il primo nome in lista sarebbe quello di Raffaele Palladino, con Thiago Motta come possibile alternativa. Una scelta che arriverebbe a ridosso della delicata sfida contro il Napoli, in programma alla ripresa del campionato.

Valutazioni in corso a Bergamo

Secondo quanto riportato dal giornalista Orazio Accomando, la dirigenza nerazzurra starebbe discutendo in queste ore sulla posizione di Juric.

“Atalanta, valutazioni in corso sul futuro di Ivan Juric. In caso di esonero, in pole Palladino. L’alternativa resta Thiago Motta.”

Un messaggio che lascia intendere una riflessione concreta da parte della società. La classifica e le ultime prestazioni in Serie A non hanno convinto pienamente, e la dirigenza cerca una svolta che possa rilanciare il progetto tecnico. Juric, arrivato a Bergamo in estate, non è riuscito a replicare il gioco intenso e verticale che aveva contraddistinto la sua esperienza al Torino.

I nomi per il dopo Juric

Raffaele Palladino è considerato il profilo più vicino alla panchina dell’Atalanta. Dopo il lavoro svolto con il Monza, il tecnico campano rappresenta una soluzione giovane e in linea con la filosofia del club. Anche Thiago Motta resta sullo sfondo, forte dell’esperienza positiva al Bologna, ma al momento appare un’opzione più complessa da realizzare.

La decisione finale potrebbe arrivare nei prossimi giorni, così da permettere al nuovo allenatore di lavorare con la squadra prima della partita contro il Napoli. Una gara chiave per capire le reali ambizioni della stagione.

Un momento decisivo per la Dea

A Bergamo cresce l’attesa per la scelta del club. La Serie A entra nella fase cruciale e l’Atalanta non vuole restare indietro nella corsa europea. Il destino di Juric resta legato ai risultati, ma anche alla fiducia della dirigenza e dello spogliatoio.

Un eventuale cambio rappresenterebbe un segnale forte: la volontà di tornare competitivi e di ridare entusiasmo ai tifosi. In ogni caso, la prossima sfida con il Napoli sarà il banco di prova più importante.