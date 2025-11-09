Bologna-Napoli, niente rosso per Hojlund e Orsolini: la motivazione

Non mancano le polemiche nel corso della sfida di campionato tra Bologna e Napoli. Gli episodi incriminati sono accaduti durante la ripresa, poco prima e subito dopo il 2-o segnato dai padroni di casa con Lucumi. A finire sotto la lente d’ingrandimento sono stati due interventi di Rasmus Hojlund e Riccardo Orsolini. Entrambi i falli sono stati sanzionati con un giallo, ma in molti avrebbero optato addirittura per l’espulsione.

Napoli, che rischio per Hojlund: fallo di frustrazione e quasi rosso

Pochi attimi prima della rete di Lucumi, ha fatto molto discutere una presunta gomitata di Hojlund nei confronti del centrocampista del Bologna Ferguson. Il danese ha risposto ad una trattenuta del rossoblù, rischiando moltissimo. Su DAZN, Luca Marelli ha spiegato come mai il centravanti partenopeo è stato solo ammonito:

Hojlund ha rischiato molto. L’azzurro chiude il pugno, la sua fortuna è che non lo prende nettamente con il gomito. È un colpo abbastanza attutito, ma nel modo di colpire c’è la volontà di colpire il giocatore.

Grosso rischio, dunque, per Hojlund, che ha seriamente rischiato di lasciare la squadra in dieci in una partita già enormemente complicata per i ragazzi di Antonio Conte.

Bologna-Napoli, rischio espulsione anche per Orsolini: intervento durissimo

Pochi minuti dopo il gol del 2-o, a rischiare l’espulsione è stato anche Orsolini. Il fantasista rossoblù si è reso protagonista di un intervento molto duro su Gutierrez. L’arbitro ha estratto solo il cartellino giallo, ma la scivolata è stata molto imprudente.