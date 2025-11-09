Conte pronto a mollare? Alvino non ha dubbi: rivelazione sui social

È un Napoli dalle ossa rotte quello che esce dal Dall’Ara di Bologna, dove la squadra allenata di Vincenzo Italiano ha battuto i campioni d’Italia in carica per 2-0. Una prova impalpabile per gli uomini di Antonio Conte, che nel post gara non ha usato modi troppo diplomatici per esprimere tutto il suo rammarico per un gruppo che, in questa stagione, stenta a decollare.

Ma il futuro di Conte sulla panchina del Napoli è in bilico? La sensazione è che il suo posto sia, per ora, blindato. Stando, inoltre, a quanto rivelato dal giornalista Carlo Alvino sui social, il tecnico parrebbe tutt’altro che intenzionato a mollare, respingendo così ogni ipotesi legata a un suo possibile addio.

Ultime news SSC Napoli, Alvino: “Conte non molla”

È un Antonio Conte che, nonostante l’amarezza per un periodo tutt’altro che da incorniciare – forse il più difficile da quando è seduto sulla panchina della SSC Napoli -, non intende mollare. A svelarlo è il giornalista Carlo Alvino con un post sui suoi canali social ufficiali.

Di seguito, quanto scritto da Alvino a tal proposito:

“Conte comunque non molla! Ci mancherebbe. Va avanti per la sua strada in un anno dove le difficoltà di riproporsi sono immani così come le aspettative. Aver innalzato vertiginosamente l’asticella da parte di qualcuno, non ha fatto bene a nessuno”.

Conte e il Napoli: presto il summit per schiarire le idee

Antonio Conte, dunque, vuole risolvere in prima persona i problemi di un Napoli che stenta a decollare. A dimostrarlo è anche il summit in programma nei prossimi giorni (clicca qui per tutti i dettagli) per cercare di trovare la quadra insieme alla società partenopea, che evidentemente nutra una fiducia di non poco conto nei confronti del tecnico leccese.