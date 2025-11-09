Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Conte pronto a mollare? Alvino non ha dubbi: rivelazione sui social

di
Alvino sicuro su Conte: annuncio sul tecnico

È un Napoli dalle ossa rotte quello che esce dal Dall’Ara di Bologna, dove la squadra allenata di Vincenzo Italiano ha battuto i campioni d’Italia in carica per 2-0. Una prova impalpabile per gli uomini di Antonio Conte, che nel post gara non ha usato modi troppo diplomatici per esprimere tutto il suo rammarico per un gruppo che, in questa stagione, stenta a decollare.

Ma il futuro di Conte sulla panchina del Napoli è in bilico? La sensazione è che il suo posto sia, per ora, blindato. Stando, inoltre, a quanto rivelato dal giornalista Carlo Alvino sui social, il tecnico parrebbe tutt’altro che intenzionato a mollare, respingendo così ogni ipotesi legata a un suo possibile addio.

Alvino sicuro su Conte: annuncio sul tecnico
Alvino sicuro su Conte: annuncio sul tecnico – ANSA -spazionapoli.it

Ultime news SSC Napoli, Alvino: “Conte non molla”

È un Antonio Conte che, nonostante l’amarezza per un periodo tutt’altro che da incorniciare – forse il più difficile da quando è seduto sulla panchina della SSC Napoli -, non intende mollare. A svelarlo è il giornalista Carlo Alvino con un post sui suoi canali social ufficiali.

Di seguito, quanto scritto da Alvino a tal proposito:

“Conte comunque non molla! Ci mancherebbe. Va avanti per la sua strada in un anno dove le difficoltà di riproporsi sono immani così come le aspettative. Aver innalzato vertiginosamente l’asticella da parte di qualcuno, non ha fatto bene a nessuno”.

Conte e il Napoli: presto il summit per schiarire le idee

Antonio Conte, dunque, vuole risolvere in prima persona i problemi di un Napoli che stenta a decollare. A dimostrarlo è anche il summit in programma nei prossimi giorni (clicca qui per tutti i dettagli) per cercare di trovare la quadra insieme alla società partenopea, che evidentemente nutra una fiducia di non poco conto nei confronti del tecnico leccese.

Francesco Fildi

Francesco il nome; Fildi il cognome; Frank il soprannome. Classe 1998, con il calcio e la musica nel cuore, devo il mio “battesimo pallonaro” a Shevchenko e Totti. Nell’estate del 2019, un paio d’anni dopo la maturità, il colpo di fulmine con il giornalismo. Dal 2021 nel network Rompipallone, a SpazioNapoli ho trovato la mia casa (professionale e non solo). Nel maggio 2023 ho coronato il desiderio di diventare giornalista pubblicista, iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n.183266
Gestione cookie