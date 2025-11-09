Home ->

Copertina Calcio Napoli

Conte, Romano annuncia una novità importantissima: “Succederà in questa sosta”

di
Fabrizio Romano parla della situazione Conte

Il morale non può essere dei migliori dopo la sconfitta del Napoli contro il Bologna, allo stadio Dall’Ara. La prestazione fa preoccupare tutti i tifosi ma lo stesso Antonio Conte, così come ammesso da quest’ultimo nel corso del post gara. Tante sono le critiche, inevitabile, a fronte di una prova che non ha convinto l’intero ambiente. Le parole dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana lasciano presagire un momento di confronto nel corso di questa sosta e a confermarlo è l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano.

Quest’ultimo ha rivelato che in questa terza sosta di stagione per gli impegni delle varie Nazionali ci sarà un vertice tra Conte e la dirigenza azzurra, anche per affrontare il tema legato al mercato di gennaio. Dimostrazione apparente, quest’ultima, che la posizione del leccese sulla panchina azzurra non sembra per ora in discussione.

Fabrizio Romano parla della situazione Conte
Fabrizio Romano parla della situazione Conte – ANSA – spazionapoli.it

News SSC Napoli, Romano: “Ci sarà un vertice tra Conte e la società”

Lo ha dichiarato Antonio Conte nel post di Bologna – Napoli e ora è arrivata la conferma da parte di Fabrizio Romano: presto ci sarà un incontro con la società per fare il punto della situazione in merito a questo momento di difficoltà.

Di seguito, quanto dichiarato dal giornalista a tal riguardo, sul suo canale You Tube:

“Antonio Conte è stato molto duro nelle dichiarazioni dopo la partita contro il Bologna, è emersa ancora una volta l’insofferenza del tecnico. Tutti noi sappiamo che soffre particolarmente la sconfitta, soprattutto una sconfitta come questa.

Ci sarà un discorso diretto tra Conte e la dirigenza nei prossimi giorni. Ci saranno dialoghi nella sosta che serviranno a far rientrare la situazione e a capire cosa non sta andando”.

Romano: “Nel vertice tra Conte e il Napoli si parlerà anche di mercato”

Fabrizio Romano ha parlato anche di quelli che dovrebbero essere gli altri contenuti del confronto tra Antonio Conte e la dirigenza della SSC Napoli.

“Si parlerà anche di calciomercato. Le società gettano già le basi per il mercato di gennaio, con gli azzurri che dovranno rimediare sia all’infortunio di Kevin De Bruyne che alla partenza in Coppa d’Africa di Frank Zambo Anguissa. Quindi proveranno a capire come dare la scossa con un mercato mirato”.

Francesco Fildi

Francesco il nome; Fildi il cognome; Frank il soprannome. Classe 1998, con il calcio e la musica nel cuore, devo il mio “battesimo pallonaro” a Shevchenko e Totti. Nell’estate del 2019, un paio d’anni dopo la maturità, il colpo di fulmine con il giornalismo. Dal 2021 nel network Rompipallone, a SpazioNapoli ho trovato la mia casa (professionale e non solo). Nel maggio 2023 ho coronato il desiderio di diventare giornalista pubblicista, iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n.183266
Gestione cookie