Conte, Romano annuncia una novità importantissima: “Succederà in questa sosta”

Il morale non può essere dei migliori dopo la sconfitta del Napoli contro il Bologna, allo stadio Dall’Ara. La prestazione fa preoccupare tutti i tifosi ma lo stesso Antonio Conte, così come ammesso da quest’ultimo nel corso del post gara. Tante sono le critiche, inevitabile, a fronte di una prova che non ha convinto l’intero ambiente. Le parole dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana lasciano presagire un momento di confronto nel corso di questa sosta e a confermarlo è l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano.

Quest’ultimo ha rivelato che in questa terza sosta di stagione per gli impegni delle varie Nazionali ci sarà un vertice tra Conte e la dirigenza azzurra, anche per affrontare il tema legato al mercato di gennaio. Dimostrazione apparente, quest’ultima, che la posizione del leccese sulla panchina azzurra non sembra per ora in discussione.

News SSC Napoli, Romano: “Ci sarà un vertice tra Conte e la società”

Lo ha dichiarato Antonio Conte nel post di Bologna – Napoli e ora è arrivata la conferma da parte di Fabrizio Romano: presto ci sarà un incontro con la società per fare il punto della situazione in merito a questo momento di difficoltà.

Di seguito, quanto dichiarato dal giornalista a tal riguardo, sul suo canale You Tube:

“Antonio Conte è stato molto duro nelle dichiarazioni dopo la partita contro il Bologna, è emersa ancora una volta l’insofferenza del tecnico. Tutti noi sappiamo che soffre particolarmente la sconfitta, soprattutto una sconfitta come questa. Ci sarà un discorso diretto tra Conte e la dirigenza nei prossimi giorni. Ci saranno dialoghi nella sosta che serviranno a far rientrare la situazione e a capire cosa non sta andando”.

Romano: “Nel vertice tra Conte e il Napoli si parlerà anche di mercato”

Fabrizio Romano ha parlato anche di quelli che dovrebbero essere gli altri contenuti del confronto tra Antonio Conte e la dirigenza della SSC Napoli.